Fostul fotbalist Claudiu Balaci, acum taximetrist, a găsit o geantă cu 50.000 de lei uitată pe bancheta din spate! Ce a făcut cu ”cadoul”.

O bătrână, în vârstă de 76 de ani, a urcat ieri în taxiul condus de fostul atacant de la CSM Reșița, din echipa anilor 90, în care mai străluceau Leo Doană, Sansiro Ciocoi, Vali Ciucur, Iosif Szijj etc, și a mers din zona „Victoria” la cimitirul Govândari, la mormântul soțului ei.

Femeia a uitat pe bancheta din spate o geantă cu 9.500 de euro și 11.500 de lei. Norocul ei s-a numit chiar Claudiu Balaci, fosta glorie a „rosso-nerrilor”.

Fostul fotbalist Claudiu Balaci, acum taximetrist, a găsit o geeantă cu 50.000 de lei! I-a înapoiat banii și a dus-o acasă!

„După două ore, am fost anunţaţi prin staţie că a sunat poliţia la dispecerat. Am fost întrebaţi dacă nu cumva am găsit o geantă. Vedeţi că sunt în ea vreo 10 mii de euro şi vreo sută de milioane de lei, ni s-a spus. Întorc capul, iar pe scaunul din spatele meu văd o geantă, veche, uzată.

O deschid, iar înăuntru, împăturiţi în ziare, bani! Erau 115 milioane (11.500 lei) şi 9.500 de euro! Am anunţat prin staţie (taxi Favorit, n.r.) şi am mers cu geanta la poliţie. Femeia se afla acolo. S-a făcut proces-verbal de predare-primire, iar bătrâna şi-a recuperat banii. Spunea că îi are din nişte vânzări de terenuri.

Mi-a zis «Mulţumesc frumos!» şi apoi am dus-o acasă“, a povestit Claudiu Balaci pentru expresssdebanat.ro.

Fostul fotbalist spune că bătrâna a avut mare noroc, în condiţiile în care, până să vină apelul poliţiei către maşinile Favorit aflate în cursă, Claudiu Balaci mai avusese patru-cinci clienţi. „Însă toţi au urcat pe scaunul din faţă. Doar bătrâna se pusese pe bancheta din spate!“, a adăugat Balaci.

Claudiu Balaci a fost unul dintre atacanţii Metalului în perioada 1997-2000, la ultimii trei ani jucaţi de rosso-neri în prima ligă. A plecat de la CSM Reşiţa la Poli Timişoara în 2000, apoi la echipe mai mici, retrăgându-se din activitatea competiţională în 2008, la 33 de ani, după o accidentare la genunchi şi probleme cu meniscul.

Acum este antrenor în campionatul judeţean la A.S. Croaţia Clocotici. Şi taximetrist în Reşiţa.

Claudiu Balaci nu este singurul fost fotbalist care a apucat-o pe căile taximetriei.

CITEȘTE ȘI: