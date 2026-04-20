Decizia a fost anunțată de viceprimarul Dan Tarcea, după consultări cu operatorii de trotinete și cu Poliția.

„La Cluj-Napoca vor fi introduse, în premieră națională, un set de măsuri pentru utilizarea trotinetelor de închiriat, stabilite în urma discuțiilor cu operatorii și susținute de Poliție.

Concret, noile reguli includ:

● oprirea automată a trotinetelor în parcuri și în zone clar delimitate;

● reducerea vitezei la 10 km/h în zona școlilor;

● limitarea vitezei la 20 km/h pe timpul nopții;

● introducerea unor verificări suplimentare în aplicație, pentru creșterea siguranței.

În paralel, vor fi derulate campanii de informare dedicate utilizatorilor, inclusiv în școli.

Implementarea acestor măsuri este prevăzută până la sfârșitul lunii iunie”, a transmis viceprimarul.

Autoritățile locale spun că măsurile vin ca răspuns la creșterea numărului de accidente cu trotinete electrice, inclusiv în rândul tinerilor. Printre principalele cauze identificate se numără viteza excesivă, ignorarea regulilor de circulație și lipsa echipamentelor de protecție.

„Am luat această decizie pentru că vrem să creștem siguranța în spațiul public — pentru pietoni, în special pentru copii, dar și pentru cei care folosesc trotinetele. Este un pas necesar pentru a introduce reguli clare și un control mai eficient al modului de utilizare”, a mai transmis Dan Tarcea.

Noile reguli urmează să fie implementate până la finalul lunii iunie și ar putea deveni un model pentru alte orașe din România care se confruntă cu probleme similare legate de utilizarea trotinetelor electrice.

La nivel național, în 2025 s-au înregistrat peste 1.500 de accidente cu trotinete electrice, cu șapte decese și peste 1.600 de răniți în primele șapte luni ale anului, dintre care 80% au fost din vina conducătorilor de trotinete. Un alt oraș din România va interzice accesul cu trotinete electrice în parcuri.