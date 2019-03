Vorbind cu Irish Independent, Carol Anthony a vorbit despre logodna cu Ian Rush, afirmând că amândoi își doreau să facă acest pas de mai multă vreme, potrivit thesun.co.uk.

Am vorbit despre asta de ceva timp. Nu ne simțim diferit pentru că mereu am știut că vom avea o relație pe termen lung. De fiecare dată când călătorim, Ian mă prezintă mereu drept soția lui. Acum două săptămâni l-am corectat și i-am spus că nu sunt soția lui, iar el mi-a răspuns că și-ar dori asta. Eu i-am spus la rându-mi că nimic nu m-ar face mai fericită.

Happy birthday to my best friend @Ian_Rush9 ..Better with every year! Thanks @BarracudaLDN let the party begin!! ❤ pic.twitter.com/0QYeWOxFmu

Le-a spus rudelor mele că el nu a știu niciodată ce înseamnă adevărata fericire până să mă întâlnească pe mine. Mereu am fost fana echipei Liverpool, toată familia mea ține cu Liverpool. Nu văd diferența de vârstă o problemă. La început aveam această problemă. Dar acum cred că Ian arată mai bine ca niciodată”, a spus modelul irlandez.

Ian Rush e cel mai bun marcator din istoria Ţării Galilor, cu 28 de reuşite în cele 73 de selecţii. El a evoluat pentru Juventus, Leeds și Newcastle, dar a devenit cunoscut după ce a ajuns să joace la Liverpool, acolo unde a jucat peste 500 de meciuri.

Is it his birthday? No. Did he sign for or leave #LFC on this date? No. We are just declaring this IAN RUSH Day. We celebrate the biggest and baddest goalscorer in Liverpool's history. What memories! The best there has ever been and will be! Period. @Ian_Rush9. pic.twitter.com/IVoKcL7MuU

— LFChistory.net (@LFChistory) 17 iulie 2018