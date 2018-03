Fostul internațional Marcel Răducanu, internat în spital, cu dureri la coloana vertebrală. ”O să-mi facă injecție în măduvă”.

Ajuns la vârsta de 63 de ani, fostul star de la Steaua și de la Borussia Dortmund, stabilit acum în Germania, este sub supraveghere medicală, într-o clinică de specilitate.

”Fac niște investigații, am avut dureri la coloană, după operațiile pe care le-am suferit în 2010 și în 2013. Eu zic că nu e nimic grav, dar mă ține umărul stâng, se duce durerea în jos, la deget. Și nu pot fi liniștit cu asta. Fac antrenamente cu copiii în continuare, la școala mea de fotbal din Dortmund, dar am dureri. Nu pot să iau în prostie medicamente, fără să fac nimic altceva, un consult, ceva… Am dat de un doctor bun, prin intermediul lui Christos Papadopoulos, care a fost în echipa lui Christoph Daum la naționala României. Medicul respectiv mi-a zis să vin la clinica lui, să stau două-trei zile internat.

Acum, sunt în spital. Chiar azi după-amiază o să-mi facă o injecție în măduvă, o să fie ceva durere, dar n-am de ales. Nu mă plâng, sunt alții mai necăjiți ca mine, în scaun cu rotile. Mă refer la foști jucători ai Borussiei Dortmund”, ne-a declarat cel care l-a șlefuit pe Mario Götze, campion mondial cu naționala Germaniei.

Nu mai este în Comisia Tehnică a FRF

Românii l-au uitat pe Răducanu. FRF nu l-a mai căutat, după ce l-a dat afară pe Christipoh Daum: ”Nu mai sunt nici în Comisia Tehnice a FRF. Am avut un contract din februarie până în noiembrie. Mi-a expirat acea înțelegere, apoi m-a sunat Anrdei Vochin (n.r. – consilierFRF), care mi-a zis că mă vrea în continuare, dar nu s-a mai întâmplat nimic de la acel telefon. Nu m-au mai căutat. Așteaptă toți să vadă ce se întâmplă la alegeri”.

”Doresc să continuăm, dar am fost prin spital… Am avut probleme cu sănătatea și nici eu nu știu ce va fi. Iar faptul că nu mi-au mai spus nimic, am dedus că așteaptă toți alegerile. Eu am școala mea aici. Vreau să ajut fotbalul românesc, nu contează banul. Dacă se lasă oamenii ajutați, dacă vin cu niște idei, cu niște concepte, sunt dispus să pun umărul. Însă, nu știu dacă se pot realiza”, a spus Răducanu.

Componența Comisiei Tehnice a FRF

• Mihai Stoichiță – președinte

• Ionuț Badea, Aurel Țicleanu – vicepreședinți

• Sandu Tăbîrcă – secretar general

• Ion Geolgău, Marcel Răducanu, Dumitru Dumitriu, Miodrag Belodedici, Ion Vlădoiu, Dan Apolzan, Ionel Augustin, Dumitru Moraru, Mihai Ianovschi, Ciprian Paraschiv, Christos Papadopoulos – membri

• Vlad Munteanu, Marcel Pușcaș, Andrei Vochin, Vlad Ungureanu (secretar) – membri fără drept de vot

Cum vede ”germanul” duelul dintre Răzvan Burleanu și ”Neamțul” Ionuț Lupescu?

”Nu contează cine iese și cine rămâne la FRF, ci ce se întâmplă în fotbal. E păcat ce vedem acum. Am avut nume imense, dar în ultimii ani am scăzut complet. Pentru mine, nu este bine ceea ce văd”, afirmă Marcel Răducanu, care va reveni în România în perioada 1-7 aprilie, pentru un cantonament la Târlungeni, lângă Brașov. Va lucra cu 35 de copii născuți în 2003 și 2004, cu care va face individualizare.

”Trebuie o revoluție în fotbal”

”Eu l-am cunoscut o dată sau de două ori pe Burleanu. Pare o persoană OK, din discuții, dar nu pot să spun mai multe, că nu știu. Nici pe Lupescu nu-l știu prea bine. Ca fotbalist, da, dar ca manager, nu-l știu. E bine că îi are pe ceilalți pe lângă el. Euu sunt cel mai puțin în măsură să spun cine trebuie să câștige, pentru că sunt departe de țară. E greu să îmi dau cu părerea, ar fi greșit. Nu cunosc fenomenul, cine anume candidează și ce programe are.

Văd că Lupescu este decis. Dacă a renunțat la job-ul de la UEFA, unde era sigur, liniștit și mulțumit, ca să candideze, este un pas important. Trebuie să fie sigur pe el că și câștigă. Dacă ar câștiga, vine din fotbal, are multe relații, experiență, cred că ar putea face ceva. E prea puțin, însă, să faci ceva important în patru ani. Trebuie schimbat complet, trebuie o revoluție în fotbal. E foarte greu să faci ceva acum. S-a greșit acum 2o-24 de ani, acum să vină cineva să o ia de la 0, îi va fi greu”.

Citește și: