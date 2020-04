De Mihai Toma,

Suspendat din cauza pandemiei și în Rusia, unde nu se pot face decât antrenamente individuale, fotbalul a avut parte de o dramă, de Paști.

Inokenti Samohvalov, fundaș central de 22 de ani legitimat la clubul Lokomotiv Moscova, dar care a jucat în ultimul an pentru formația secundă, în liga a treia din Rusia, a murit în urma unui infarct.

Alexandr Grișin, antrenorul echipei Lokomotiv Kazanka Moscova, a declarat pentru Ria Novosti că nu avea informații despre anumite probleme la inimă ale fundașului.

We are truly sad to announce the death of Kazanka defender – Innokentiy Samokhvalov.



He had a wife and a son.



Kesha was a kind, helpful person and a good friend. We are truly shocked by what happened and express our sincere condolences to his family and friends. pic.twitter.com/LgpcHMdB8d