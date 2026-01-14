Federația a oferit detalii despre sancțiune recent, iar decizia vine după analiza incidentelor raportate de arbitrul Elliot Bell.

Conform acestuia, Clarke a comis acte considerate „invazive și jignitoare”, atingând zone intime ale adversarilor la două momente distincte din timpul meciului, din minutele 57 și 94.

Raportul nu a oferit detalii specifice despre acțiunile comise de Clarke.

Un jucător a raportat arbitrului unul dintre incidente după fluierul final, „era vizibil supărat” și „foarte emoționat și se chinuia să vorbească”, se arată în comunicat.

„Indecența acestor acțiuni necesită o sancțiune sportivă imediată de cel puțin 6 meciuri. Luând în considerare ambele incidente, comisia a aplicat o suspendare inițială de 9 meciuri, redusă ulterior la șapte”, se arată în declarația oficială.

Clarke a recunoscut acuzațiile, dar a susținut că gesturile au fost neintenționate, o explicație respinsă de către FA.

Federația a descris acțiunile drept „intruzive” și a concluzionat că nu există o justificare plauzibilă pentru comportamentul său.

Swindon Town, club din League Two, al treilea eșalon britanic, a emis un comunicat în care își exprimă sprijinul pentru jucătorul lor: „Clubul recunoaște motivele scrise publicate de FA în cazul lui Ollie Clarke. Pe parcursul procesului, Ollie Clarke și-a menținut nevinovăția, susținând că ambele acuzații au fost neintenționate. Clubul va continua să-l sprijine pe Ollie și nu va face alte comentarii”.

Managerul echipei, Ian Holloway, a criticat decizia, considerând suspendarea disproporționată. „Mi se pare o pedeapsă ridicolă comparativ cu alte incidente pe care le-am văzut în fotbal. Nu înțeleg de ce a durat atât de mult pentru a rezolva cazul. Sistemul de apel și discuțiile cu ei sunt complet absurde. Ollie este un jucător cinstit, muncitor și agresiv, dar nu excesiv de agresiv”.

Ollie Clarke a jucat ultima dată pentru „The Robins” pe 13 decembrie și mai are 3 meciuri din suspendare.

