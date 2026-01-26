Impactul lui Ryan Reynolds în vestiarul echipei Wrexham

Portarul echipei Wrexham, Arthur Okonkwo, a oferit detalii despre relația dintre jucători și proprietarii clubului, actorii Ryan Reynolds și Rob McElhenney, subliniind impactul acestora asupra succesului echipei.

Ryan Reynolds, cunoscut actor canadian de la Hollywood și coproprietar al Wrexham, a fost prezent la meciul de Cupa Angliei împotriva echipei Nottingham Forest, desfășurat la începutul lunii ianuarie 2026. Într-un meci dramatic, echipa galeză a câștigat la lovituri de departajare, iar Okonkwo, fost portar al academiei Arsenal, a fost eroul serii, apărând două penalty-uri cruciale.

Înainte de meci, Reynolds a oferit jucătorilor cuvinte de încurajare, întâmpinându-i pe fiecare în parte la ieșirea din tunel, potrivit publicației britanice The Mirror.

„Cred că mulți oameni au văzut că stătea lângă tunel și a felicitat personal pe fiecare înainte de meci. Am ieșit mai devreme decât ceilalți băieți, dar mi-a făcut cu mâna, ceea ce este întotdeauna plăcut din partea proprietarului înainte de meci. Nu are nevoie să spună nimic pentru ca tu să știi ce simte pentru noi”, a declarat Okonkwo.

Portarul a adăugat că implicarea și energia pozitivă a celor doi co-proprietari îi motivează pe jucători să dea tot ce au mai bun pe teren: „A fost uimitor în acea zi. Când proprietarii îți transmit acest tip de energie pozitivă înainte de meci, simt că fiecare jucător vrea să intre pe teren și să dea tot ce are mai bun”.

Cei doi actori sunt implicați activ la club

Ryan Reynolds și Rob McElhenney au preluat conducerea clubului în 2021, iar de atunci sunt cunoscuți pentru implicarea lor activă. Vizitele frecvente la meciuri și sprijinul constant pe care îl oferă echipei au fost esențiale pentru succesul Wrexham.

Okonkwo i-a lăudat, numindu-i „unii dintre cei mai buni proprietari” din fotbal: „Există multe cluburi în care proprietarii nu sunt prea implicați, iar eu cred că noi avem unii dintre cei mai buni proprietari. Ne transmit întotdeauna câtă energie pot, mai ales când sunt prezenți”.

Wrexham, una dintre cele mai vechi echipe de fotbal din lume, ocupă în prezent locul 6 în Championship cu 44 de puncte din 29 de meciuri jucate. Echipa luptă pentru locurile de play-off care pot asigura o promovare istorică în Premier League.

