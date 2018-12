Primăria Muncipiului București i-a acordat titlul la patru zile după ce Cristina Neagu s-a accidentat grav în semifinala cu Rusia de la Campionatul European de Handbal Feminin, suferind o ruptură de ligamente încrucișate la piciorul drept, având nevoie de operație și șase luni de recuperare.

Cristina Neagu a spus că regretă accidentarea și a mulțumit municipalității pentru distincție.

„Îmi pare rău că ne întâlnim în asemenea condiţii şi că nu pot să mă comport ca un om normal. Vreau să vă mulţumesc foarte mult pentru această distincţie. Sunt extrem de mândră şi onorată că primesc această dinstincţie în oraşul în care m-am născut, în care am crescut, pe care îl iubesc, oraşul în care am făcut primii paşi în sport şi oraşul în care m-am întors să fac performanţă la cel mai înalt nivel. Am încercat şi voi încerca în continuare, după ce mă voi recupera, să fac cinste sportului pe care îl practic şi să duc numele României cât de sus se poate în lume”, a spus sportiva, potrivit Telekom Sport.

Municipalitatea a mai oferit titlul de 'cetățean de onoare' și altor trei foști mari sportivi: Mircea Lucescu, Ivan Patzaichin și Hemuth Duckadam.

