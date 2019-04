FOTO | Duckadam își lansează fiica în modelling! Alți copii de foști sportivi ai care au cochetat cu moda

La doar trei săptămâni după ce a sărbătorit șase decenii de viață, Helmuth Duckadam va trăi un nou moment special în familie. Fiica sa cea mică, Julianne, 10 ani, va urca pentru prima dată pe un podium de modă. Evenimentul se va întâmpla la Festivalul Bucharest Fashion Week, programat în perioada 19-21 aprilie la Soiree Exclusive Venue, o elegantă locație în zona Pipera.

Julianne este practicantă de scrimă, dar pentru o seară va lăsa deoparte echipamentul de pe planșă pentru a fi una dintre vedetele colecției Fashion Kids by Adela Diaconu, creată de brandul Petite Coco, a cărui imagine e Bianca Drăghiciu, câștigătoarea Super Model of the World în 2016, la vârsta de 11 ani. Ea va avea colegi de scenă copiii altor vedete din showbizul românesc, precum Diana Bart, Nicolae Voiculeț, Mădălin Ionescu&Cristina Șișcanu sau Gabriela Cristea&Tavi Clonda.

”Ideea acestei colecții a prins contur pornind de la emisiunile TV pentru copii pe care le produc. Fashion Kids este singurul format de televiziune din România unde copiii îşi pot pune în valoare creativitatea, talentul muzical și actoricesc, dar şi înclinaţiile pentru televiziune. Astfel, am ales să colaborez cu cei mai buni creatori din domeniul hainelor pentru cei mici, Casa de modă Petite Coco. Ei au transpus în hăinuțe universul copilăriei: staruri, prințese sau prinți, cavaleri, personaje imaginare sau de desene animate”, a subliniat producătorul TV Adela Diaconu.

Duckadam a mărturisit că Julianne e foarte preocupată înaintea evenimentului: ”Avea programat un concurs de scrimă în același weekend și nu știa cum să se împartă. Am sfătuit-o să meargă la prezentarea de modă fiindcă nu se știe niciodată pe ce drum o va apuca până la urmă. Competiții o să tot mai aibă. E deja emoționată și abia așteaptă să trăiască bucuria acelor momente”.

În afara lui Julianne, fiica din a doua căsătorie a eroului de la Sevilla, Duckadam mai are doi copii din primul mariaj, cu Ildiko. Fata cea mare, Brigitte, locuiește în SUA cu mama sa și e asistentă medicală, iar Robert e stabilit la Arad. Helmuth are și patru nepoți.

Alți copii de fotbaliști care cochetează cu lumea modei

Ana Maria, 17 ani, fiica fostului internațional Marian Ivan, a debutat ca manechin la Bucharest Fashion Week 2017. Natalia, 28 de ani, fata lui Dorin Mateuț, a cochetat la începutul carierei cu meseria de model. Maria Iordănescu, 23 de ani, fiica fostului selecționer Anghel Iordănescu, a absolvit Academia de Studii Economice și Intact Media Academy, iar în trecut a prezentat modă.

Rebecca Dumitrescu, fiica agentului de fotbaliști Anamaria Prodan, Ioana, fiica fostului jucător petrolist Daniel Zafiris, sau Zandalee, fiica fostului internațional Mirodrag Belodedici, actualmente funcționar FRF, au prezentat sau prezintă și ele modă. Adrian junior, 31 de ani, băiatul fundașului de fier Adrian Bumbescu (a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua în 1986), e manechin în California. Martin, fiul de 28 de ani al lui Vladimir Cohn, fostul acţionar al clubului de fotbal Dinamo, este unul dintre cele mai apreciate modele masculine la New York!

