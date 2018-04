Fred Dinsmore, multiplu campion mondial la biliard în scaun rulant: “Înving pentru că joc strategic!”. “În biliard, ca în orice alt sport, antrenamentul este cel mai important, doar astfel îți poți dezvolta un mod de joc strategic”, declară Fred Dinsmore, multiplu campion mondial la biliard în scaun rulant.

Aflat în premieră în România în acest weekend, la invitația Asociației Sportive Mereu Împreună pentru Oameni, Fred Dinsmore a susținut un meci demostrativ alături de Sonia Simionov, campioană națională la billiard în cadrul Competiției Naționale de Biliard în Scaun Rulant. Ediția de anul acesta a celui mai mare eveniment sportiv pentru persoanele cu dizabilități locomotorii a fost câștigată de gălățeanul Cornel Deaconiță, în vârstă de 42 de ani. La concurs au participat aproape 60 de persoane cu dizabilități locomotorii din toată țara, cu vârste cuprinse între 16 și 65 de ani.

“Toate victoriile sunt speciale, însă cea care îmi va rămâne mereu în suflet, este cea de anul trecut, când am devenit Campion Mondial. Nu este vorba doar despre titlu, ci și despre faptul că am jucat împotriva așilor biliardului în scaun rulant și am câștigat”, spune irlandezul Fred Dinsmore, aflat în premieră în România. Fred deține 6 titluri supreme la billiard în scaun rulant (9 bile, blackball și snooker) și alte 5 cupe de aur la nivel european. “Este prima mea vizită în România, am o prietenă bună româncă care mi-a povestit foarte multe despre țara voastră. Plănuiesc să vizitez cele mai mari atracții ale Bucureștiului, am trecut pe lângă Casa Poporului, care mi s-a părut una dintre cele mai impozante clădiri, cu o istorie foarte interesantă”, adaugă Fred.

Irina Văcărean, Președinta Asociației Sportive Mereu Împreună pentru Oameni: “În urmă cu 4 ani am pornit cu dorința de a demonstra că putem depăși limitările de care persoanele cu dizabilități se lovesc zi de zi. An de an, la concursul nostru, ne transformăm acest vis în realitate. Asociația Sportivă Mereu Împreună pentru Oameni are ca scop integrarea socială prin sport. Ne-am axat pe biliard pentru că este un proiect nou și unic în România, un sport ușor de practicat, elegant, care reunește la aceași masă tipologii diferite. Pe parcursul acestor ani, cu multă implicare din partea sponsorilor, partenerilor, a voluntarilor și a participanților, Competiția Națională de Biliard în Scaun Rulant a devenit un eveniment de tradiție. Această întâlnire anuală a unei comunități minunate nu are ca scop doar latura sportivă, ci și socializarea – ne întâlnim dintr-o pasiune comună. Visul următor este construirea unui complex sportiv paralimpic special pentru persoanele cu dizabilități, proiect pentru care am început deja demersurile. Vrem să mulțumim tuturor celor implicați în realizarea acestui proiect pentru încă o ediție dusă la capăt cu succes!”

Cornel Deaconiță (câștigătorul primului loc): “Sunt unul dintre veteranii competiției, am participat încă de la prima ediție, iar anul acesta am venit pregătit să câștig primul loc! Mi-am dorit mult să înving, iar când îți dorești, trebuie să și faci. Joc biliard de peste 20 ani și practic mai multe sporturi, printre care tenis de masa, baschet, tir cu pistolul, însă marea mea pasiune e tirul cu arcul (sunt campion național la indoor la persoane cu dizabilități – 2018). Anul acesta a fost unul dintre cele mai bune pentru mine, am excelat pe plan sportiv, am renunțat la pensia pentru persoanele cu dizabilități ca să mă angajez, iar în curând urmează să mă căsătoresc. Mulțumesc organizatorilor și tuturor partenerilor competiției pentru oportunitate, ne vedem la anul!”,

Mihai Alexandru Manea (16 ani, locul al doilea): “M-am apucat de biliard datorită acestui eveniment (Competiția Națională de Biliard în Scaun Rulant) în urmă cu doi ani, și este singura ocazie în care joc, nu apuc să exerez foarte mult, însă chiar și așa, am reușit anul acesta să ies pe locul al doilea. Anul trecut am luat premiul pentru cel mai tânăr și mai perseverent concurent. În afară de billiard, mai joc șah și sunt pasionat de computere”.

Vasile Cristea (participant): “Suntem o comunitate strânsă, majoritatea ne cunoaștem între noi de mulți ani. La astfel de evenimente se leagă prietenii veșnice, ba chiar de aici pornesc multe relații de dragoste. Împreună cu soția mea am înființat prima asociație sportivă pentru persoanele cu dizabilități locomotorii din România, mai târziu ne-am dezvoltat și pe partea socială. Nu avem bariere, activăm peste tot în țară și internațional, în interesul întregului grup.”

Competiția Națională de Biliard în Scaun Rulant, eveniment ajuns la a patra ediție, se desfășoară sub egida Consiliului Național al Dizabilității din România (CNDR).



