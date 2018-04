Meci cu vedete la Competiția Națională de Biliard în Scaun Rulant

Un meci demonstrativ inedit va avea loc între Andreea Berecleanu, vedeta Antena 1, și un multiplu campion la biliard și snooker, pe 21 aprilie, la IDM Club București, în cadrul Competiției Naționale de Biliard în Scaun Rulant, cel mai mare eveniment sportiv de acest gen pentru persoanele cu dizabilități locomotorii din România.

La I wonder sprijinim inițiativele care fac viața mai ușoară persoanelor aflate în suferință. Deoarece la rândul nostru suntem recunoscători persoanelor publice care susțin cauza copiilor bolnavi de cancer, ne exprimăm recunoștința sprijinind la rândul nostru proiecte care fac lumea un loc mai bun.

Astfel, Andreea Berecleanu va juca împotriva lui Fred Dinsmore, multiplu campion european și mondial la biliard și snooker în scaun rulant. Irlandezul, invitat special din acest an al competiției, este de două ori European Masters Champion, are 6 titluri mondiale supreme la biliard în scaun rulant (9 bile, blackball și snooker) și alte 5 cupe de aur la nivel european. Fred joacă biliard în scaun rulant din 1991 și concurează frecvent cu jucători care nu au dizabilități locomotorii. El conduce, de asemenea, cu succes un business online de distribuție de echipamente de biliard și este un real exemplu de consecvență și determinare.

Accesul la eveniment este liber atât pentru concurenți, cât și pentru public, iar competiția este deschisă în egală măsură jucătorilor profesioniști de biliard și amatorilor. La final, toți competitorii vor putea câștiga premii la tombolă. Scopul concursului organizat de Asociația Sportivă Mereu Împreună pentru Oameni este unul caritabil. Ediția din 2017 a campionatului, cea mai amplă de până acum, a reunit peste 70 de participanți din toată țara, iar donațiile și sponsorizările au îmbunătățit calitatea vieții persoanelor cu acest tip de dizabilitate. Competiția se desfășoară sub egida Consiliului Național al Dizabilității din România.

. “Fiecare ediţie a Competiției Naționale de Biliard în Scaun Rulant ne aduce o bucurie cum rar întâlnim. Emoția de ne revedea an de an cu prieteni buni, cu familiile lor, într-un demers firesc, cu un pas mai aproape de normalitate, ne face să zâmbim și să trecem mai ușor peste greutățile inerente organizării unui eveniment de asemenea amploare. Pe lista noastră de priorități se află înființarea unui centru de traininguri motivaționale pentru persoanele cu dizabilități locomotorii cauzate de accidente. Pe termen lung, ne dorim transformarea biliardului în scaun rulant în sport paralimpic – suntem unicii promotori ai acestei discipline în România. E o confirmare dragă inimii noastre că an de an, interesul participanților este în creștere. Mulțumesc sponsorilor și partenerilor care se strâng tot mai mulți în jurul nostru”, spune Irina Văcărean, Președinta Asociației Sportive Mereu Împreună pentru Oameni.

Adrian Mocanu (campion național, 2017): “Am fost foarte fericit când am câștigat anul trecut. Era pentru prima dată când participam la o asemenea competiție, și mai jucasem biliard foarte rar. Îmi plac sporturile, fac baschet de performanță în echipa națională a României în scaun rulant și înot. În finală am jucat împotriva celui mai bun prieten al meu, un jucător mult mai experiment și am invins datorită stăpânirii de sine. Biliardul e un joc al minții, dar mai ales al curajului”.

“Cred că este cea mai frumoasă manifestare sportivă dedicată nouă, persoanelor cu dizabilități. Ne întâlnim aici în număr foarte mare şi sunt convinsă că în afara întrecerilor sportive, între noi se leagă prietenii”, afirmă Paula Cristea, participantă la competiția din 2016.

“Consiliului Național al Dizabilității din România este alături de Asociația Sportivă Mereu Împreună pentru Oameni încă de la prima ediție a Competiției Naționale de Biliard în Scaun Rulant. Facem toate demersurile posibile pentru a sprijini sportivii cu handicap să facă performanță și avem convingerea că nu e departe momentul conturării cadrului fizic și legislativ în acest scop”, declară Daniela Tontsch, președintele Consiliului Național al Dizabilității din România.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Fox Com Serv Distribution, Coca-Cola HBC Romania, Tiger Security, Zdrovit, Nova Tech Med, Ramada Hotel&Suites, Merkaexim, Micri Gold, Fan Courier, Ivatherm, NeoMed, C.N.D.R., Cofetăriile Tip Top.