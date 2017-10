FRF susține integrarea prin sport a copiilor cu autism. 25 de puști au făcut cunoștință cu fotbalul.

De multa vreme, fotbalul nu mai este doar un joc. Popularitatea, impactul sportului si al jucatorilor sai de succes au transformat o activitate sportiva intr-un adevarat fenomen social ce contribuie la promovarea, mai ales in randul copiilor a unui intreg set de valori precum munca in echipa, fair play, nediscriminare si un stil de viata sanatatos.

Sportul este un vehicul pentru dezvoltarea educationala, sociala si sportiva, iar prin investitia in fotbalul de baza, UEFA isi propune sa ofere tuturor ocazia sa se implice in joc indiferent de varsta, abilitate, etnie, sex, rasa sau religie.

In Romania, Federatia Romana de Fotbal continua proiectul UEFA si promoveaza, prin sport, integrarea copiilor speciali si dreptul tuturor la o viata cat mai aproape de normalitate. In cadrul unui parteneriat incheiat cu Asociatia Help Autism, 25 de copii cu tulburare de spectru autist din centrele asociatiei, au facut cunostinta cu fotbalul, chiar pe unul dintre terenurile complexului National Arena.

Proiectul are rolul de a crea oportunitati de coeziune sociala, de a le oferi incredere si incurajare copiilor speciali prin angrenarea in practicarea organizata si sistematica a sportului.

Marti, 3 octombrie, oficialii Federatiei Romane de Fotbal i-au ajutat pe cei mici sa descopere secretele jocului cu mingea, incurajati de pe margine de parinti si terapeuti. Actiunea a fost desfasurata sub forma unei ore de socializare in care copiii au fost implicati in diverse activitati care sa ii ajute sa interactioneze unii cu ceilalti si sa isi dezvolte abilitatile de mobilitate si coordonare: jocuri cu mingea, pase, exercitii de control al mingii, suturi catre poarta. La finalul actiunii, copiii au primit medalii si diplome din partea Federatiei.

FRF susține integrarea prin sport a copiilor cu autism. Despre Help Autism

Asociatia Help Autism se implica activ in derularea de programe de constientizare a autismului, diagnostic precoce si interventie timpurie pentru copiii cu autism. Pe langa activitatea sustinuta in schimbarea statutului autismului in Romania, asociatia ofera servicii de terapie in cadrul celor 6 centre, 6 parteneriate public-private – cu Directiile de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din Bucuresti, Suceava, Drobeta Turnu-Severin, Dambovita – si la domiciliu, defasoara cursuri de formare in terapie ABA, cursuri gratuite pentru informarea cadrelor didactice, workshop-uri si sedinte de consiliere pentru parinti si este co-organizator al Conferintei Internationale ABA – stiinta care sta la baza terapiilor de recuperare in autism.

Federatia Romana de Fotbal are ca misiune organizarea si dezvoltarea jocului de fotbal din Romania. In acest scop, FRF a adoptat o strategie de dezvoltare in cinci puncte, care urmareste cresterea performantei sportive, sporirea numarului de persoane implicate in fenomenul fotbalistic si crearea unei culturi organizationale orientata spre excelenta.

Din numeroasele programe initiate recent de FRF, amintim ”Impreuna suntem fotbal”, un concept care inglobeaza 14 noi competitii, destinate sporirii numarului de practicanti ai fotbalului, la toate categoriile de varsta si sociale, care numai in ultimul an a reunit aproximativ 160.000 de persoane.

Prin activitatile de responsabilitate sociala, FRF urmareste sa faca accesibila practicarea jocului de fotbal pentru un numar cat mai mare de persoane, utilizand metodele de antrenament si de joc ca mijloace de educative si de interventie, iar fotbalul in general ca vehicul de promovare a unor cauze de interes public.

CITEȘTE ȘI: Simona Halep a învins-o pe Sharapova pentru prima dată. Cum se depășește un complex. Cum a comentat un critic de-al ei victoria