Bărbatul în vârstă de 59 de ani și-a abuzat sexual eleva, sub pretextul că îi face un masaj de refacere musculară. El a început apoi să o atingă pe sâni și în zona genitală și a folosit și un vibrator, potrivit G4Media.

Într-un comunicat, Parchetul de pe lângă Tribunalul București anunță că faptele au avut loc pe 9 noiembrie 2021, „într-o garsonieră din București, unde cei doi ajunseseră ca urmare a pretextelului invocat de inculpat de efectuare a unui masaj”.

În același comunicat, procurorii spun că au dispus „punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpat pentru săvârşirea unei infracţiuni de agresiune sexuală comisă asupra unui minor“, dar și că judecătorii au admis propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

La audieri au mers și alte două fete care îl acuză pe antrenor de agresiune sexuală.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Serviciul Omoruri – Biroul Agresiuni Sexuale din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Premiat în 2013, ca „Mentor pentru excelență în Sport și Educație”

Potrivit GSP, în 2013, Constantin Iacoban a primit premiul „Mentor pentru excelență în Sport și Educație”, oferit de Sindicatul Național Sport și Tineret.

„De mic, am făcut sport. După ce am terminat liceul, am continuat la Facultatea de Educație Fizică și Sport. Sunt foarte pasionat, îmi place foarte mult să antrenez copiii. Există o emulație și o concurență fantastică între ei. Vin de plăcere, acești copii vin să se joace, nu neapărat să facă sport de performanță, Abia când ajung la vârstă mai mare, de 15-16 ani, atunci se pune problema și de sport de performanță. Copiii sunt mai sinceri, mai onești și îți răsplătesc dragostea și grija mult mai mult decât un adult”, declara Iacoban, în urmă cu 10 ani.

