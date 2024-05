Anghel Damian a făcut dezvăluiri despre provocările și emoțiile trăite la începutul relației sale cu Theo Rose, după despărțirea de Lia Bugnar. Tânărul regizor a recunoscut că începutul noii relații a fost marcat de incertitudini și sentimente neașteptate.

A cunoscut-o pe Theo Rose pe platourile de filmare de la serialul „Clanul”, atunci când s-a îndrăgostit iremediabil de ea. Anghel Damian a simțit că artista are un potențial foarte mare pentru actorie și apreciază talentul pe care aceasta îl are.

„O văzusem pe Theo în diferite contexte profesionale – emisiuni și muzică – și îți dădeai seama din acele împrejurări că e un spirit ludic, polivalent și multitalentat. De la prima interacțiune am descoperit că are un potențial mare pentru actorie. Îmi era teamă că timpul scurt în pregătirea proiectului o să fie o problemă, dar frica a fost risipită rapid. Are o viziune foarte corectă, pune munca înaintea talentului și d-asta evoluția ei a fost una spectaculoasă. Sper să își dorească în continuare și drumul acesta (al actoriei). Eu îi voi fi alături.”

„Recunosc că am fost puțin bulversat la început, dar apoi m-am întors la esență”

În vara anului 2022, Anghel Damian și Theo Rose au fost surprinși împreună și atunci s-a aflat de relația lor. Înainte de a fi cu artista, regizorul a avut o relație discretă și de lungă durată cu Lia Bugnar. Anghel recunoaște că a fost bulversat la începutul relației cu Theo Rose.

„Am fost prinși în acest tăvălug, s-au spus minciuni despre noi și, din păcate, oricât ai încerca să repari daunele produse de cancanuri, este foarte greu ca adevărul să fie vizibil în mijlocul acestor furtuni. Recunosc că am fost puțin bulversat la început, dar apoi m-am întors la esență, și anume să trăiesc pur și simplu, fiind perfect împăcat cu adevărul nostru. Mă doare însă atunci când niște oameni sunt reduși la un subiect pus pe tarabă, când se instigă prin asta la jigniri și bullying social mediatic. Dar, indiferent ce a fost și ce va fi, am învățat să ignor orice nu are legătură reală cu adevărul vieții mele și al familiei mele.”

În cadrul interviului, Anghel Damian a fost întrebat de relația pe care o are cu părinții lui Theo Rose. De asemenea, el a precizat că artista a fost primită cu multă dragoste în familia lui.

„Totul a fost de un firesc extraordinar. Am fost «adoptați» instant, atât eu în familia ei, cât și invers. Împreună, suntem o familie cu de toate, cu diversitate și mult umor, uniți prin iubire”, a spus tânărul regizor.

„De cele mai multe ori, primul pas spre împăcare îl face cel care a început cearta”

Anghel Damian și Theo Rose sunt aceeași zodie, dar totuși foarte diferiți. Regizorul a dezvăluit cine face primul pas spre împăcare atunci când există discuții tensionate, deși certurile în relația lor nu sunt prea dese.

„În esență suntem extrem de asemănători. Am simțit asta încă de la început. Diferă stilul, abordarea poate, anumite experiențe de viață, pe scurt – forma. Fondul este comun. De certat, nu prea ne certăm, dar când mai iese «Leul» din noi, de cele mai multe ori primul pas spre împăcare îl face cel care a început cearta.”

În prezent, Theo Rose și Anghel Damian formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri, deși la început relația lor a stârnit multe controverse. Regizorul serialului „Clanul” a avut o relație discretă timp de 9 ani cu Lia Bugnar, actrița care e mai mare cu 23 de ani decât el. Povestea lor de dragoste s-a încheiat subtil, iar Anghel Damian a făcut primul pas către Theo Rose.

Theo Rose: „El a venit la mine și mi-a zis că a terminat relația cu Lia Bugnar”

Theo Rose a povestit că a existat o chimie foarte puternică între ea și tatăl fiului ei, însă nu și-au dat frâu sentimentelor până când nu au încheiat relațiile pe care le aveau la momentul respectiv.

„A durat mult până să fim împreună, pentru că până am început filmările, de la castingul pe care l-am avut, au fost câteva luni în care nu s-a întâmplat nimic, nu ne-am văzut, după care am început repetițiile și filmările și tot așa nu s-a întâmplat nimic. Atunci când s-a întâmplat totul a fost ceva nevorbit.

Era o chestie din ochi între noi doi. Eu o perioadă am încercat să fug de lucrul ăsta. Sunt o fată cu picioarele pe pământ, am mai zis asta, nu mă bag cu capul înainte, am stat să calculez lucrurile, să nu fac vreo prostie, nu am vrut să stric nicăieri nimic. Era o tensiune între noi doi care se simțea, am încercat să stau departe să nu se mai simtă nimic, iar într-o zi, el a venit la mine și mi-a zis că a terminat relația (cu Lia Bugnar – n.r) fără să știe dacă eu vreau să fiu cu el sau nu. După care am terminat și eu relația pe care o aveam și am fost împreună”.

