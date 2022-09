Potrivit presei locale, unul dintre bărbați a luat un pistol dintr-o mașină și l-a împușcat pe atlet în piept. Hart a fost fost dus rapid la spital, dar medicii nu au putut să-l salveze.

Poliția a arestat un suspect, însă nu este clar dacă este vorba despre criminal.

Ministrul sportului din Bahamas, Mario Bowleg, a transmis condoleanțe familiei îndoliate.

Minister of Youth, Sports & Culture the Hon. Mario K Bowleg extends condolences to Shavez Hart



It is with great sadness I join the sporting fraternity in expressing heartfelt condolences to the family of the late Shavez Hart, Olympian.



May his soul rest in peace pic.twitter.com/AjE84XT1uU