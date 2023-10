Iniţial, Kiptum nu a vizat recordul, dar a spus că ştia că performanţa anterioară, 2:01:09, a lui Kipchoge, dublu campion olimpic, era la îndemână în ultimii kilometri.

„Mă simt atât de fericit. Nu eram pregătit”, a spus el la linia de sosire.

COURSE RECORD: In her U.S. marathon debut, Sifan Hassan takes the @BankofAmerica #ChicagoMarathon course record in an unofficial time of 2:13:38! Amazing performance Sifan! pic.twitter.com/0h7nxb50dy