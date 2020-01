De Andrei Crăițoiu,

“Am petrecut Crăciunul cu cei din familie, departe de tot ce înseamnă zăpăceala din orașele noastre mari. În liniște, în natură. Ăsta e planul meu pentru anul ăsta, ușor, ușor, să mă rup de toată nebunia și să stau liniștit. Mi-am făcut o căsuță în Crainimăt”, ne-a spus fostul mare fotbalist.

Ce frumusețe e acolo iarna! De vis! Am petrecut cu familia, cu prietenii. Apoi, de Revelion am decis să mergem la o pensiune tot în Bistrița-Năsaud. E atât de frumos, nu se compară cu nebunia din București. Am fost la săniuș, am mers cu trăsura trasă de cai.

“Am uitat de toate problemele pe care le aveam. O minunăție să petreci timp în natură, în Munții Rodnei”, a mai spus Balint, în exclusivitate pentru Libertatea.

Câștigător al Cupei Campionilor Europeni, dar și al Supercupei Europei, fostul atacant al Stelei nu spune stop petrecerii.

“Am plecat spre casă! Mergem la Sângeorz-Băi, unde luni o să fie sărbătoare mare de tot. Ne pregătim de Hora Someșană! O tradiție de sute de ani pe care încercăm să o ducem mai departe. Păstrăm tradiția portului popular, ne îmbrăcăm corespunzător și mergem să dansăm, să petrecem, să ne simțim bine. La horă participă oameni care au costume de la stră-străbunici. Costume populare de o valoare incredibilă care sunt vechi de sute și sute de ani. Pe vremuri, copiii satului veneau îmbrăcați în astfel de straie la școală, dar acum tradiția s-a pierdut”, povestește atacantul.

“Și pentru că nu vrem ca tradiția să fie uitată de cei mai tineri, noi încercăm să o ducem mai departe. Acum mi-am cumpărat un pieptar nou, frumos! L-am luat de la doamna Virginia Linul. Toate costumele dânsei sunt realizate manual, sunt bijuterii! E foarte pricepută la așa ceva și continuă o poveste de sute de ani. E foarte cunoscută, iar creațiile dânsei sunt extrem de apreciate. Abia aștept să port la Hora Someșană pieptarul meu cel nou cu ciucurei!”, a mai spus Balint.

La Hora Someșană toată lumea este așteptată în straie populare și vor cânta interpreți cunoscuți de muzică populară.

Sper să am un an mai bun, așa cum sper să-l aibă toți românii! Să ne ajute Dumnezeu să petrecem multe momente frumoase, să fim sănătoși și să ne bucurăm din plin de viață! Să fiți sănătoși, români!

În luna septembrie a anului trecut, Gabi Balint a suferit un infarct și a fost supus unei intervenţii chirurgicale la Spitalul Fundeni din București.

“Acum am o viață normală, dar trebuie să țin un regim alimentar strict. Sunt obligat să iau și o mulțime de pastile. Câte două dimineață, trei la prânz și încă trei seara! Asta în fiecare zi… Dar n-avem ce face!”, mărturisește Balint.

Sunt într-un proces de refacere, iar inima mea are nevoie de un timp mai mare. Eu am ajuns mai târziu la spital și acum trebuie să o ajut. Nu am voie alcool mult, doar un pahar de vin am băut de sărbători. Trebuie să fiu mai atent la prăjeli, am gustat un pic de porc de Crăciun.

