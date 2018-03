Gala de box profesionist de la Oradea. Cine luptă și cine e invitat. Mihai Leu va fi arbitru

Prin Felix Promotion, Felix Racz, un român originar din Satu Mare, dar stabilit la Budapesta, se ocupă de organizarea de gale de box profesionist de la Oradea.

”De doi-trei ani am tot vorbit cu Mihai Leu, să vedem cum putem să organizăm, în condiţiile în care anual avem 8 astfel de evenimente, şase în Ungaria şi câte unul în Germania şi în Elveţia. Sunt bucuros că s-a ivit această ocazie. Am ales Oradea pentru că tatăl meu este născut aici şi am dorit să fim cât mai aproape de graniţă. Sper să avem o sală plină şi meciuri cât mai spectaculoase.