Această comparație vine pe fondul criticilor la adresa felului în care Donald Trump poartă războiul împotriva regimului din Iran și conflictului provocat de președintele american cu Papa Leon al XIV-lea, primul lider al Bisericii Catolice născut în Statele Unite.

Disputa dintre Donald Trump și Papa Leon al XIV-lea a luat o nouă întorsătură săptămâna aceasta, când cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite a postat pe rețelele de socializare imagini cu Isus îmbrățișându-l pe el și cu el însuși ca o figură asemănătoare lui Isus.

Pete Hegseth și-a folosit discursul de deschidere la o conferință de presă despre războiul din Iran pentru a reflecta asupra unei predici de duminică despre cum fariseii au încercat să-l submineze pe Isus chiar și după ce l-au văzut făcând o minune.

„Inimile” fariseilor erau „împietrite împotriva lui Isus” și „au ținut imediat un sfat împotriva lui, cum să-l distrugă”, a spus secretarul american al apărării.

„Am stat acolo în biserică și m-am gândit: presa noastră este exact ca acești farisei”, a adăugat el, subliniind că nu se referă la toți jurnaliștii, ci numai la „presa care și-a făcut o tradiție din a-l urî pe Trump”.

„Fariseii au examinat cu atenție fiecare faptă bună pentru a găsi o încălcare. Căutând doar partea negativă. Inimile împietrite ale presei noastre sunt calibrate doar pentru a contesta”, a insistat Hegseth.

În ultimele săptămâni, Hegseth și Trump au încercat să dea o conotație religioasă războiului purtat împotriva regimului din Iran, ambii numind salvarea unui pilot american doborât în teritoriul iranian drept un miracol întâmplat în Duminica Paștelui.

Miercuri, Hegseth a condus un serviciu religios la Pentagon și a recitat o rugăciune, despre care a spus că a fost folosită de echipa de căutare care l-a salvat pe pilotul american.

Rugăciunea a fost adaptată din filmul „Pulp Fiction” al lui Quentin Tarantino, în care asasinul interpretat de Samuel L. Jackson, chiar înainte de a executa pe cineva, citează în mod fals un pasaj biblic care vorbește despre a lovi „cu mare răzbunare și mânie furioasă”, notează Reuters.

Un fragment din rugăciunea lui Hegseth a devenit viral online, determinându-l pe purtătorul său de cuvânt, Sean Parnell, să clarifice faptul că secretarul american al apărării știa că rugăciunea era doar o reflectare a versetului biblic Ezechiel 25:17.

„Oricine spune că secretarul a citat greșit Ezechiel 25:17 vinde știri false și ignoră realitatea”, a susținut Parnell.

La o slujbă de rugăciune luna trecută, Pete Hegseth s-a rugat ca trupele să poată folosi „o violență copleșitoare împotriva celor care nu merită nicio milă”.

Folosirea limbajului religios în scopuri de război a adâncit ruptura cu Papa Leon al XIV-lea. La mai puțin de o oră după încheierea conferinței de presă a lui Hegseth, suveranul pontif, care este din Chicago, a postat pe X: „Vai de cei care manipulează religia și chiar numele lui Dumnezeu pentru propriul câștig militar, economic și politic, trăgând ceea ce este sacru în întuneric și murdărie”.

Hegseth este un critic acerb al presei tradiționale americane, despre care susține că nu-l tratează în mod corect pe Trump. El a dus o bătălie juridică fără precedent cu mass-media din cauza noii politici de acreditare la Pentagon – despre care un judecător federal a decis luna trecută că a încălcat Constituția SUA. Pentagonul a atacat în apel această decizie.

