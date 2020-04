De Ciprian Iana,

Această decizie luată de Gareth Bale vine pentru a-i ajuta pe medicii din acest spital în lupta împotriva pandemiei de coronavirus.

Gareth Bale a dezvăluit de ce a ales să facă acest gest într-o postare pe contul de Twitter al autorităţii sanitare din Cardiff (Cardiff and Vale UHB).



“Spitalul Universitar al Ţării Galilor (The University Hospital of Wales) are un loc special în inima mea. Acolo m-am născut şi a adus o mare susţinere prietenilor mei, familiei mele şi comunităţii în general”, a afirmat internaţionalul galez.



Our @Health_Charity the official charity of @cv_uhb would like to thank Wales and Real Madrid football legend, Gareth Bale and his wife Emma for their huge £500,000 donation to the University Hospital of Wales. @GarethBale11

Read more here: https://t.co/NPkxZ8ZKzx pic.twitter.com/E9NQnTJRMQ