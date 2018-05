Gareth Bale, eroul finalei Champions League: ”Vreau mai multe minute, dar am timp să mă gândesc la viitorul meu”

Introdus în minutul 61 în locul mijlocaşului Isco, la 1-1, Gareth Bale a reuşit după doar trei minute un gol extraordinar din foarfecă, care i-a adus pe madrileni din nou în avantaj. Iar în minutul 83, când soarta meciului era indecisă, galezul a marcat golul decisiv printr-un şut de la mare distanţă, dar şi cu concursul portarului german Loris Karius.

Bale a recunoscută că golul din foarfecă este cel mai frumos din viaţa sa, mai ales că a fost marcat într-o finală a Ligii Campionilor: ”Niciodată nu am marcat din foarfecă, dar am vrut mereu s-o fac. Am fost aproape de mai multe ori, dar să reuşesc acest lucru într-un meci dintr-o seară ca asta a fost ca un vis. Marcelo a centrat şi mingea era la înălţimea potrivită şi mi-am zis de ce să nu încerc o foarfecă. A fost minunat să văd cum mingea a intrat în poartă”.

Galezul a vorbit apoi despre faptul că nu a jucat titular şi despre faptul că are nevoie de mai multe minute pentru a continua la Madrid: ”Am fost dezamăgit pentru că eu credeam că trebuie să intru de la început, pentru că sunt într-un moment bun de joc. Dar sunt un profesionist, ştiu că nu este vorba doar de 11 jucători, ci de un grup şi când am intrat am dat tot ce am putut. A fost un vis devenit realitate. Cel mai important era ca Real Madrid să-şi apere titlul şi să ia cupa acasă. Evident trebuie să joc în fiecare săptămână şi am nevoie de mai multe minute. Dacă nu pot s-o fac la Real Madrid mă voi gândi la asta în timpul verii. Am timp să mă gândesc, să fiu relaxat şi să iau o decizie privind viitorul meu”.

Pentru Real Madrid au marcat Karim Benzema (51) şi Gareth Bale (64, 83), golul ”cormoranilor” fiind reuşit de Sadio Mane (55).