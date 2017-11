George Cosac luptă contra MTS-ului. Vrea să fie votat și de către ”cluburile de apartament”.

George Cosac, președintele FR de Tenis, a susținut vineri, cu prilejul unei conferințe de presă, că atmosfera de la adunarea generală ordinară și de alegeri din 2 noiembrie a devenit incendiară din cauza reprezentanților MTS, care au amenințat cu suspendarea finanțării dacă nu se respectă cvorumul legal de 54 de membri fondatori.

La adunarea generală a FR de Tenis au participat 143 de structuri afiliate din cele 172 cu drept de vot. Reprezentanții MTS, directorul direcției juridice Dacian Stan și consilierul Cristian Sandu, au informat adunarea generală că cvorumul legal acceptat de MTS este de 54 de membri, care figurează în registrul sportiv, în fapt 53, după ce unul dintre membri și-a pierdut certificatul de identitate sportivă (CIS).

Oficialii MTS au precizat că adunarea poate vota cum dorește, cu toți membrii, dar procesul verbal al adunării generale nu va primi avizul de la MTS, iar federațiile care nu au avizul MTS riscă să piardă finanțarea pentru anul viitor. George Cosac a acceptat ca 38 dintre membrii fondatori să voteze pentru modificarea actului constitutiv, pentru înscrierea în registrul sportiv a încă 118 de membri, dar a renunțat la idee după ce a avut informații că se dorește ca acel grup de 38 să treacă și la alegerea președintelui.

”Adunarea generală ordinară de ieri a avut mici degenerări, dar controlate în mare măsură. În calitate de președinte sunt genul omului conciliant, care în primul rând este președintele tuturor. Nu cred că vreunul din asociați, din cluburi sau vreo fundație a avut de pătimit sau suferit cum că ar fi în opoziție. Permanent am discutat și am avut o comunicare bună cu reprezentanții MTS. Din păcate la un moment dat, după o înțelegere foarte clară, cu cei 38 membri din cei 54 membri fondatori, am ajuns la un consens ca aceștia să voteze modificări la actul constituțional. S-a organizat acest grup, dar când să se treacă la vot am înțeles că de fapt intențiile erau cu totul altele. Una s-a vorbit în fața întregii adunări generale și alta s-ar fi pus în practică. Atunci am intervenit, am anunțat întreaga adunare generală de intențiile reprezentanților MTS și atunci sigur că oamenii au reacționat cu diferite huiduieli sau cu diferite cuvinte la adresa celor doi. Repet, s-a hotărât să se treacă la votarea de modificare a actului constituțional, prin care celelalte cluburi ar fi intrat în opinia domniilor lor în legalitate. Când s-au văzut strânși în acest grup, deja ideea era alta, se continua convocatorul cu alegerea președintelui. Nu cred că sunt foarte mult persoane astăzi care ar fi de acord să fie alese în funcția de președinte al acestei federații cu votul a 15-16 oameni. Este sub educația și demnitatea mea să accept acest lucru. Dacă cei ce vor dori să facă treaba aceasta sunt de acord să fie aleși de 15-16 membri, cu siguranță toți ceilalți până la 362 câți sunt afiliați astăzi nu sunt de acord. Nu cred că respectivul președinte va fi reprezentativ pentru toată lumea”, a declarat Cosac, la sala Terra de la Hotel Ramada.

Fostul tenisman a opinat că MTS are obligația să găsească o soluție pentru ca toți membrii afiliați ai federațiilor să aibă drept de vot, chiar dacă nu figurează în registrul sportiv.

”Astăzi sunt în aceași situație peste 20 de federații foarte importante din lumea sportului. Iată că din 2002, de la reorganizarea federațiilor, cei ce trebuiau să vegheze, să controleze, să vadă bunul mers al federațiilor, nu s-au implicat, nu s-au interesat de ce se întâmplă în federații. Nu putem arunca vina în totalitate asupra lor, este și vina noastră, a federațiilor. Dar nu pot veni astăzi să arunce cu noroi asupra federațiilor, să arunce întreaga responsabilitate asupra federațiilor. Mai mult, să vii cu amenințări de sistare a finanțării și întreruperea colaborării sau anularea certificatului de identitate sportivă. Cred că noi reprezentăm o federație extrem de importantă la nivel internațional, cred că trebuie să găsim împreună calea prin care toți oamenii să voteze. Suntem în 2017, suntem o țară europeană, o țară democratică, în care toată lumea trebuie să voteze. Cred că trebuie să facem împreună cu MTS-ul demersul necesar să poată vota toți membrii afiliați, care au obținut un CIS de la MTS, care au trecut și au aprobarea unui tribunal”, a adăugat George Cosac.

SURSA: AGERPRES