Ferrari a început puternic, dar Mercedes a preluat controlul cursei

Cursa a debutat cu un spectacol electrizant. Plecați din prima linie, Russell și Antonelli au avut parte de un început de cursă complicat, fiind surclasați de Charles Leclerc (Ferrari), care a urcat de pe poziția a patra pe primul loc încă din primul viraj. Situația a fost amplificată de abandonul australianului Oscar Piastri (McLaren), care a lovit un parapet în tururile de recunoaștere și nu a mai luat startul. Între timp, Antonelli a pierdut și el câteva poziții, coborând până pe locul șapte.

În primele tururi, duelurile de pe pistă au fost intense, mai ales între Leclerc și Russell, care au schimbat locurile de mai multe ori. Lewis Hamilton, plecat de pe locul șapte, și Kimi Antonelli au recuperat și ei constant poziții. În ciuda unui început promițător, Ferrari nu a reușit să țină pasul cu Mercedes în a doua jumătate a cursei.

Strategia Mercedes a făcut diferența

Momentul decisiv al cursei a venit în turul 13, când comisarii au introdus Virtual Safety Car-ul după abandonul lui Isack Hadjar (Red Bull). Mercedes a reacționat prompt, chemându-și ambii piloți la boxe pentru a monta pneuri dure, rezistente pe distanțe lungi. De cealaltă parte, piloții Ferrari au rămas pe circuit, decizie care s-a dovedit ulterior a fi greșită.

„Măcar unul dintre noi trebuia să intre”, a spus Lewis Hamilton prin radio, dezamăgit de decizia echipei sale.

După reluarea cursei, Leclerc și Hamilton conduceau plutonul, urmați de Russell la o distanță de 10 secunde. Cu toate acestea, britanicul a reușit să reducă diferența și să preia conducerea în turul 30, după ce Leclerc și Hamilton au fost nevoiți să intre la boxe. Russell a profitat de strategia impecabilă a echipei sale și a gestionat perfect uzura pneurilor până la final.

„Mă simt foarte bine. A fost o luptă incredibilă la început, știam că va fi complicat. Părea imposibil să rămâi pe primul loc în primele tururi, indiferent cine era primul. Sunt foarte fericit că am trecut primul linia de sosire. Vreau să mulțumesc echipei pentru această mașină.”, a declarat George Russell la final, vizibil încântat de performanța obținută.

Mercedes domină finalul cursei din Australia

Restul cursei a fost un marș triumfal pentru Mercedes. Russell și Antonelli au condus detașat, în timp ce rivalii Ferrari nu au reușit să folosească avantajul pneurilor mai noi pentru a reduce ecartul. Charles Leclerc a încheiat pe locul trei, iar Hamilton a trebuit să se mulțumească cu locul patru.

În ciuda unei plecări de pe ultima poziție, Max Verstappen (Red Bull) a reușit să termine pe locul șase, în spatele lui Lando Norris (McLaren). Performanța remarcabilă a fost completată de debutantul Arvid Lindblad, care a adus primele sale puncte în Formula 1, terminând pe locul opt.

Mercedes conduce clasamentele după prima cursă a sezonului

După prima cursă a sezonului, clasamentul general al piloților este condus de George Russell, urmat de coechipierul său Kimi Antonelli și de Charles Leclerc. În clasamentul constructorilor, Mercedes domină detașat, cu 43 de puncte, urmat de Ferrari (27 puncte) și McLaren (10 puncte).

Clasament general piloți

George Russell – 25 puncte Kimi Antonelli – 18 puncte Charles Leclerc – 15 puncte Lewis Hamilton – 12 puncte Lando Norris – 10 puncte Max Verstappen – 8 puncte Oliver Bearman – 6 puncte Arvid Lindblad – 4 puncte Gabriel Bortoleto – 2 puncte Pierre Gasly – 1 punct

Clasament general constructori

Mercedes – 43 puncte Ferrari – 27 puncte McLaren – 10 puncte Red Bull – 8 puncte Racing Bulls – 6 puncte Audi – 4 puncte Alpine – 2 puncte Williams – 1 punct Cadillac – 0 puncte Aston Martin – 0 puncte

