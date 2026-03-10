Vestea cea mai bună? Acest supliment premium este distribuit GRATUIT împreună cu ziarul, pe întreg tirajul, fără nicio modificare de preț pentru cititori.

Ce vei găsi în „Ghidul Superligii”?

Fie că ești interesat de statistici, loturile actualizate ale echipelor sau programul etapelor viitoare, ghidul este conceput să fie „biblia” ta de buzunar pentru restul sezonului. Este unealta perfectă pentru a analiza șansele echipei tale favorite la titlu sau în lupta pentru evitarea retrogradării.

Detalii importante pentru cititori:

Data lansării: Sâmbătă, 14 martie 2026.

Sâmbătă, 14 martie 2026. Cost: Ziarul își păstrează prețul obișnuit, iar ghidul este inclus cadou .

Ziarul își păstrează prețul obișnuit, iar ghidul este inclus . Disponibilitate: În limita stocului disponibil. Dacă nu reușești să îl găsești sâmbătă, vestea bună este că distribuția va continua și cu edițiile următoare ale ziarului Libertatea, până la epuizarea stocurilor la punctele de difuzare a presei.

Asigurați-vă că solicitați ghidul vânzătorilor de la chioșcuri în cazul în care acesta nu este deja inserat în ziar. Instrucțiunile noastre către distribuitori sunt clare: „Ghidul Superligii” se oferă gratuit la fiecare exemplar cumpărat!

Nu rata ediția de sâmbătă! Analizează transferurile, verifică programul și fii gata de spectacol alături de Libertatea și noul tău partener de drum în fotbalul românesc.

