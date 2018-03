Gigi Becali a dezvăluit cât va plăti pentru folosirea abuzivă a numelui și mărcii Steaua: ”Ăsta e prejudiciul!”.

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat că instanța a decis amânarea speței în care Armata îi solicită despăgubiri de 37 de milioane de euro pentru folosirea abuzivă a numelui și mărcii Steaua în perioada 2003 – 2014.

„Nu se ia nicio decizie. S-a amânat deja, cred că se va da peste 3 ani o decizie. Decizia de la Tribunal este amânată pentru mai.

Se va face o expertiză, iar dacă o să le dea vreun prejudiciu, le va da maxim 20.000 sau 30.000 de euro. Am dus instanței un tabel cu câți bani au cesionat ei marca în aștia 3 ani de când o au. În primul an au făcut 12 euro, în al doilea an 10.000 și în al 3-lea an 8000. Deci ei în 3 ani au 18.012 euro. Ăsta e prejudiciul”, a declarat Gigi Becali pentru gsp.ro.

Gigi Becali a dezvăluit cât va plăti pentru folosirea abuzivă a numelui și mărcii Steaua: „Legea te lasă să ceri doar pentru ultimii trei ani”

„Atâta au produs ei în 3 ani. Expertiza contabilă va decide prejudiciul, nu ce vor ei. Nu costă nici societatea mea, patrimoniul meu, 37 de milioane așa cum zic ei. Ei trebuie să arate că din cauza mea au pierdut 37 de milioane, că i-am oprit eu.

GSP-ul cât produce pe an? Păi atâta cât produce, se înmulțește cu 3, pentru că legea te lasă să ceri doar pentru ultimii 3 ani și se stabilește prejudiciul. Și se stabilește treaba că GSP-ul a pierdut nu știu câți bani din cauza lui Becali.

Nu așa cum vor cei de la Armată. Trebuie să vină cu probe, să demonstreze. Ei au luat contabilitatea mea, câte venituri am avut eu. Fără să mai pună în calcul și cheltuielile. Veniturile sunt făcute jucând fotbal, nu vânzând marca.

Fotbalistul nu s-a vândut că a avut marca pe el, pentru că eu pe Stanciu am luat 10 milioane de când avem FCSB. Marca a fost prejudiciată la ce am vândut, marketing. Eu n-am vândut niciodată!

Un an am vândut-o și am pierdut 10.000 de euro pe lună, atunci când am făcut magazinele. Apoi am desființat-o, nu țin o activitate care pierde bani. În plus, ei trebuie să demonstreze că puteau să câștige bani.

Dar nu aveau cum, pentru că ei nu aveau fotbal atunci. Păi ce să piardă dacă ei nu aveau fotbal. Nu s-a confundat nicio marcă. Prejudiciul este 0 atunci”, a mai declarat Becali pentru gsp.ro.

