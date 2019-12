De Ciprian Iana,

La ora bilanțului, latifundiarul din Pipera a mărturisit că a băgat bani la echipa de fotbal, mai precis că a împrumutat FCSB cu 5 milioane de euro.

”Eu am băgat 40 de milioane de euro în echipă, dar mi-am recuperat banii. Acum am împrumutat iarăși societatea cu 5 milioane, nu mai știu exact”, a dezvăluit Gigi Becali la Look Sport.

Acest anunț vine după ce, în urmă cu trei săptămâni, omul de afaceri spunea că FCSB are în conturi 3 milioane de euro.

Gigi Becali a trecut apoi la evaluarea lotului, rezultând suma de 50 de milioane de euro.

”Dacă vând acum Steaua, eu zic că minim, minimorum face 50 de milioane. Asta e valoarea, nu o vând nici cu 200 de milioane. Dar dacă aș vinde toți jucătorii atâta iau. Minim 50 de milioane”, a adăugat Gigi Becali.

Conform Capital, averea lui Gigi Becali era estimată între 400 și 450 de milioane de euro.

