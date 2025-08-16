Revenit după 6 luni petrecute sub formă de împrumut la Cagliari, Florinel Coman ar putea să plece din nou de la Al Gharafa.

Gigi Becali, patronul campioanei și-l dorește, dar nu poate să susțină financiar salariul acestuia.

Florinel Coman, salariu de 2 milioane de euro

Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit într-o discuție cu reporterii GSP.RO că i-a transmis jucătorului să nu plece de la clubul din Qatar pentru a continua să încaseze salariul de 2 milioane de euro, dar că ar fi interesat să-l aducă la FCSB, sub formă de împrumut.

„El are 2 milioane de euro salariu acolo. Cine-i mai dă 2 două milioane? Să-i dea ei 1,5 milioane și 500.000 să-i dau eu”, a spus Becali. Lucru aproape imposibil de acceptat pentru formația din Qatar.

Al Gharafa e în proces cu FCSB pentru banii lui Coman

Florinel Coman a plecat în Qatar anul trecut. Campioana României ar fi trebuit să primească 5 milioane de euro, însă Al Gharafa nu a livrat banii.

Qatarezii au motivat prin faptul că ar fi fost păcăliți de hackeri să trimită banii în alt cont.

„Acum, în august, trebuie să se dea decizia în cazul lui Florinel Coman, până pe 31 august. Trebuie să iau 6 milioane și vreo 400.000 de euro. Că sunt și penalizările, și dobânzile la zi”, a declarat Gigi Becali recent.

Florinel Coman a fost cumpărat de Gigi Becali la Viitorul în vara lui 2017 pentru 3 milioane de euro.

După 7 ani a fost vândut la Al Gharafa, pentru care a adunat 19 meciuri și 3 goluri. La Cagliari a bifat 9 partide și un gol.