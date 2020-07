Gigi Becali l-a demis pe Bogdan Vintilă și a anunțat noul antrenor: ”Mâine îl prezint echipei”

”Mâine, voi fi la echipă și voi prezenta noul antrenor principal, Toni Petrea, și pe Neubert preparator. Chiar dacă e posibil ca Neubert să nu fie mâine acolo, pot să-l anunț, am primit acordul lui. Pintilii va fi secund până termină școala. Dacă avea acum licența, îl puneam pe el”, a declarat Becali în cadrul unei conferințe de presă.

Anton Petrea, primul din dreapta

Cine este Toni Petrea

Ca fotbalist, Toni Petrea a jucat și la Rapid, unde a fost antrenat de Răzvan Lucescu.

Petrea a colaborat cu actualul tehnician al lui Al-Wasl la Chiajna, Snagov, FCSB, Al-Hilal și Litex. Petrea este un apropiat al lui Reghecampf. În trecut, chiar în perioada în care Reghe era principal la FCSB, Toni Petrea conducea deseori antrenamente.

Vintilă, detașat la echipa secundă

Gigi Becali a precizat că nu-l va lăsa pe drumuri pe Bogdan Vintilă și îi propune să antreneze echipa a doua a clubului.

„Bogdan Vintilă, aşa cum am spus că poate să stea toată viaţa cu mine, va fi antrenor la echipa a doua a clubului. Nu am discutat cu Vintilă, dar dacă eu aşa dau ordinul, o să îl execute. Eu am spus, toată viaţa lucrează cu mine şi nu o să-l dau niciodată afară. Numai dacă vrea el să plece atunci nu pot să-l opresc”, a explicat Gigi Becali, potrivit Agerpres.

FCSB ocupă locul 5 în play-out-ul Ligii I și este calificată în finala Cupei României, pe care o va disputa cu Sepsi Sf. Gheorghe, pe 22 iulie, la Ploiești.

Citeşte şi:

Daniela Gyorfi are 51 de ani și o siluetă de invidiat. Cum reușete să se mențină la 49 de kilograme

Cum a sărbătorit Simona Halep un an de la câștigarea turneului de la Wimbledon

Inventatorul sistemului ABS lucrează la un dispozitiv anti-Covid-19. Când va fi gata invenția

PARTENERI - GSP.RO Gigi Becali a explicat de ce nu vrea să poarte mască: „Sunt câine să-mi pun botniță? Doctorii mi-au dat lista cu vitamine”

PARTENERI - PLAYTECH.RO Imaginile care cutremură scena politică! Marcel Vela, petrecere la o nuntă cu sute de invitați. Distracție de lux cu milionari

HOROSCOP Horoscop 14 iulie 2020. Fecioarele ar trebui să își păstreze intactă diplomația