Gigi Becali, mulțumit pe jumătate, după Lugano – FCSB 1-2: ”Am întâlnit un adversar mai slab ca Dinamo. În prima repriză am jucat ţurca”

Gigi Becali, mulțumit pe jumătate, după victoria Stelei, scor 2-1, la Lugano, în Europa League.

„Nu e aceeaşi bucurie, e o bucurie pentru că e coeficientul şi sunt câteva sute de mii de euro. Am întâlnit un adversar mai slab ca Dinamo. În prima repriză am jucat ţurca, nu fotbal, nu pot să îmi dau seama. O trec pe seama oboselii. Important e că am câştigat puncte, bani, glorie, toate, asta e relevant.

Man, Teixeira, Budescu. Pe ei i-am remarcat. Ce Niţă a avut ce apăra? Când remarci portarul înseamnă că nu dai valoare echipei”, a comentat Becali la Digi Sport, contrazis de Ilie Dumitrescu.

Fostul internațional l-a enervat pe patronul Stelei deoarece a spus că la victoria vicecampioanei a contribuit și portarul Niță, prin intervențiile avute la 0-1 și la 1-1.

„- Ironia asta nu îşi are locul, Niţă a scos unu contra unu” a intrervenit Ilie Dumitrescu, prezent în platou, în cadrul emisiunii.

„- Bine, mă! Niţă a fost numărul 1. Puneam altul dacă nu intervenea, îl dădeam afară. Îl avem pe Donnarumma şi îl pun în locul lui”, a încheiat Becali.

După primele două etape disputate în Grupa G, FCSB a obţinut şase puncte, fiind urmată în clasament de Viktoria Plzen şi Beer Sheva (3 puncte). Lugano rămâne pe ultima poziţie, cu zero puncte.