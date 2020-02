De Eduard Apostol,

Golul lui Vinicius din minutul 79 a decis soarta derbyului și a trimis FCSB-ul la 8 puncte în spatele campioanei ultimelor două ediții, CFR Cluj. Imediat după meci, dar și pe tot parcursul zilei de ieri, patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali, și-a “mitraliat” antrenorul și jucătorii, dezamăgit că echipa sa n-a reușit nici măcar să tragă un șut pe poartă timp de 90 de minute.

„Dan Petrescu e antrenor și a câștigat meciul. Noi nu am avut un șut pe poartă și asta e grav. Am avut mari slăbiciuni. N-am avut niciun jucător agresiv care să recupereze mingea. Trebuia să avem doi, trei jucători agresivi, ne trebuie bărbăție în astfel de meciuri. A fost un meci între copii și bărbați. Nu s-a greșit la o singură fază. Noi pur și simplu n-am avut un șut pe poartă și asta e grija mea”, a declarat Becali, la ProX.

Apoi a venit rândul lui Vintilă să fie certat: “Cred că Vintilă a făcut echipa greșit. Mă refer la titularizarea lui Momcilovic, dar și la cei trei mijlocași. El mi-a spus echipa, am fost de acord cu el, deci e și vina mea. Trebuia să avem jucători de război în teren, noi l-am avut pe Moruțan, care s-a învârtit ca un titiriez, l-am avut pe Nedelcu, un fotbalist cu impresii. Moruțan să mai stea o tură. La revedere, pe teren nu mai intră.Păi tu îți iei mașină de 100.000 de euro? Din cauza asta n-ai jucat fotbal. E vorba de caracterul lor. Moruțane, aveam pretenții de la tine, dar du-te și plimbă-te cu mașina și mai stai puțin pe bancă!”

Recomandări 2 milioane de lire despăgubire pentru un muncitor român care a rămas fără picior. Cum l-a ajutat un avocat român

„Doar Man și Tănase au jucat”

Tirul patronului a continuat: „Momcilovic era pe altă planetă. Azi am avut doar doi jucători, Man și Tănase. Mie nici Planici nu-mi place. Are momente când zici că e pe altă planetă. Părerea mea e că FCSB n-are cum să ia titlul! Să ne luăm adio de la campionat! Ăștia ai mei sunt niște copii, poate o să câștige campionatul când vor mai crește. Ei nu dau un șut pe poartă cu contracanditata lor. Am jucat cu Sporting Lisabona, cu Manchester City, dar de 15 ani, de când sunt în fotbal, n-am văzut un joc atât de slab. Așa se joacă împotriva contracandidatei?”, a concluzionat Becali, la Digi Sport.

„Oaidă și Moruțan tremurau. Nedelcu e Maradona, pasează din prima, se vrea mare fotbalist. Nu poți să câștigi așa. Nu-mi fac praf jucătorii, eu spun adevărul”

Gigi Becali:





„Ce ne-a făcut arbitrul? A arbitrat foarte bine. Trebuia să fie 4-0 scorul, n-are nicio legătură acel cartonaș roșu luat de Planici. CFR a avut ocazii de a marca, ei joacă fotbal. L-am sunat pe Coman, l-am întrebat dacă el crede că aici e circ. Nedelcu e Maradona, paseză din prima. Moruțane, mai stai o tură! ”

Recomandări Fiul femeii decedate după ce a fost abandonată 16 ore pe un scaun în spital acuză cadrele medicale de neglijență în serviciu

MM crede că a greșit arbitrul

Mihai Stoica a urmărit partida din tribuna oficială. Directorul sportiv al vicecampioanei nu a oferit nicio declarație la cald, dar și-a sintetizat opinia într-un mesaj postat pe facebook: „Pe un teren execrabil, împotriva unei echipe care se apără aproape perfect, este practic imposibil să câștigi. Dar, dacă nu comiți erori flagrante, este practic imposibil să pierzi. Când nu comiți una, ci un lanț interminabil (vezi golul și faza premergătoare golului), nu poți emite pretenții. P.S. Deac nu era în situație iminentă de a marca, prin urmare Planici nu trebuia eliminat. Asta pentru specialiștii care sunt convinși că dețin adevărul absolut în materie de arbitraj. Și pentru Kovacs”, a scris Mihai Stoica pe Facebook.

GSP.RO Dezvăluiri dureroase dupa moartea unui mare CAMPION al României: „A fost ajutat de un singur om. În rest, a fost dat afară de peste tot”

HOROSCOP Horoscop 4 februarie 2020. Leii găsesc soluții mai puțin obișnuite pentru problemele lor