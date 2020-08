“Am fost, într-adevăr, cel mai greu titlu. A fost o perioadă foarte grea, nu grea. Psihic era să clacăm. A fost traumatizant prin ce am trecut. Toată echipa, familia, prietenii noștri care ne-au susținut. Nu a fost ușor să primești vestea că ești pozitiv la coronavirus”, a precizat fotbalistul.

Hoban a povestit cu lux de amănunte momentele printre care a trecut: “Am aflat seara. Eram în cantonament la Mogoșoaia, și ni s-au trimis mesaje fiecăruia pe rând, de la doctor, că «ești pozitiv, să stai în cameră, să nu mai ieși». Doctorul echipei ținea legătura cu cei de la DSP sau cu cei de la «Regina Maria» unde am făcut testele. Atunci a început calvarul”.

Mijlocașul a detaliat: “Oricum, până atunci aveam vreo patru-cinci zile de când eram într-un stres continuu, pentru că primul jucător al nostru, Adiță Păun, a fost depistat și confirmat cu coronavirus”.

Hoban a dezvăluit care a fost primul lucru pe care l-a făcut după ce a primit rezultatul testului pozitiv:

“Mi-am anunțat familia. Deja a început stresul. Mă gândeam cât am stat cu familia mea, dacă nu cumva au luat și ei. Părinți, prietenii, toți m-au sunat. Toți m-au întrebat. Erau nedumeriți dacă au și ei, nu au. Era un vis urât. Din punctul meu de vedere, eu nu aveam probleme. Mă gândeam doar să nu fac cuiva rău. Sunt un sportiv destul de puternic. Cred că nu aș avea probleme cu un așa virus. Îmi era frică de părinții mei, care au o vârstă și anumite boli”.

Fotbalistul a povestit că ziua următoare anunțului a fost și mai grea. “Te-ai trezit, a venit salvarea să te ducă la spitalul de boli infecțioase. Nu am fost transportat cu izoleta, pentru că nu prezentam simptome. Toți jucătorii au fost transportați cu salvările. Înaintea mea au plecat vreo șapte-opt. Nu era un sentiment plăcut să vezi cum colegii îți pleacă din cantonament la spital”.

Hoban spune că nu poate uita cele două zile petrecute în spital. “Mi-a rămas întipărită în minte. Nu pot să uit așa ceva. Am ajuns acolo, am fost «cazați». Am intrat într-o cameră, unde am fost închiși. Ne aducea mâncarea, ne deschideau. Era ca la închisoare. Asistentele veneau în combinezoane, le vedeam doar ochii. Ne lăsau mâncarea și ne închideau la loc. Era traumatizant să vezi că ești închis într-o cameră. Offf”.

În ochii asistentelor vedeam speranță. Ne spuneau tot timpul să stăm liniștiți că totul va fi bine. Am stat internat două zile. Testul de sânge arăta ok, razele ok, iar neprezentând simptome doctorița mi-a spus că pot să merg în autoizolare, ca să nu mai țin ocupat locul în spital pentru cazuri mai grave” Ovidiu Hoban:

Ovidiu Hoban a precizat că el și ceilalți fotbaliști de la CFR Cluj au fost transportați cu ambulanțele de la București la Cluj. “Am fost tratați la «Boli Infecțioase» din Cluj”, a explicat mijlocașul.

Fotbalistul cu 30 de selecții la naționala României a dezvăluit cum a primit vestea că, de fapt, nu este bolnav și că nu a avut virusul.

În sinea mea știam că nu am nimic. Eu nu am avut nici măcar febră, cum au avut alți colegi. În momentul când a venit marea veste că sunt negativ a fost o eliberare, cel puțin pe moment. Și testul pentru a vedea dacă am avut virusul a fost negativ. Atunci m-am liniștit definitiv”. Ovidiu Hoban:

