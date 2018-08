Trebuie să ne impunem principiile și să jucăm la același nivel pe tot parcursul partidei. Ultima oară am făcut-o doar o repriză și s-a terminat egal. Acum sperăm să luăm cele trei puncte. Între noi și ei au ieșit întotdeauna meciuri bune. Orice echipă se mobilizează când joacă împotriva Stelei și este normal. Un rezultat bun cu Steaua îți dă curaj și încredere!

Nu contează că au jucat în Europa în urmă cu câteva zile. Steaua are un lot puternic, niciun jucător nu-i titular sau rezervă. Este o echipă bună, care marchează multe goluri, cu jucători tehnici, care joacă rapid”, a declarat Hagi.

'Sunt speculații, pentru că , deocamdată, totul este clar. Noi doar ce am prelungit contractele pe ani. Așa că, în momentul de față, este imposibil. Ianis este cu noi, Drăguș și Mățan la fel, ca să ajute echipe. Pe urmă, vom vedea ce va fi pe viitor. Nu vreau să mai vorbesc despre națională. Ianis are două meciuri importante la U21, unde încercăm cu toții să facem rezultate bune. Ar fi extraordinar pentru România dacă naționala de tineret s-ar califica la turneul final”

'Lucrurile sunt puțin mai complicate, dar nu imposibile. Steaua a jucat bine, CFR am înțeles că a făcut un meci mai slab. Ambele joacă acasă și trebuie să creeze presiune și să marcheze multe goluri'.

'Am văzut că vreți să naționalizați pe cineva. Este bun, dar avem vârfuri care dau goluri. Drăguș este român și nu mai trebuie naționalizat. Sau trebuie, că-i de la Hagi?

Îmi vine să râd, omitem să vorbim despre el. Este un jucător tânăr, de perspectivă. Și Coman dă goluri, dar nu-i bun', a spus Hagi, în cadrul unei conferințe de presă.

Nicolae Dică, antrenor FCSB:

„Va fi un meci greu cu Viitorul. Întâlnim o echipă tânără, ambițioasă, o echipă cu care mereu am avut meciuri grele. Știu cât de motivați sunt cei de acolo cu Steaua, cred că va fi o partidă foarte grea. Viitorul joacă ofensiv și are jucători buni, care de la mijloc în sus pot face diferența. Trebuie să fim foarte concentrați pentru acest joc.

Vor fi schimbări în echipă pentru că peste 4 zile avem un meci important, returul cu Rapid Viena (n.r. 1-3 în tur). A fost o încărcătură mare la Viena și ne așteaptă un retur infernal, în care să dăm totul pentru a obține calificarea”, a declarat Dică.



Antrenorul de 38 de ani a comentat și venirea lui Hristo Zlatinski la echipă și recunoaște că e incomodat de numeroasele transferuri făcute după începerea sezonului.

„Zlatinski a jucat foarte bine la Craiova, e un jucător cu experiență. Azi a făcut primul antrenament, sper să ne ajute cât mai mult. Nu va juca în meciul cu Viitorul, nu e legitimat încă, din ce am înțeles.

Nu mi-e ușor când vin jucători după ce a început sezonul. Trebuie să fac totul pentru a-i integra pe toți jucătorii cât mai repede. Asta s-a întâmplat și anul trecut, au venit jucători pe parcurs și antrenorului îi este foarte greu. Avem jucători foarte tineri în lot, dar doream să avem și jucători cu experiență, iar cei care au venit sunt bineveniți.

Nu cred că Gigi va mai aduce 5-6 jucători. Poate că în iarnă, dacă nu va fi mulțumit de unii, va aduce alți jucători. Momentan avem doi fundași centrali de meserie, dar mai sunt jucători care pot evolua pe acest post”, a declarat Dică, la conferința de azi.

Mihai Roman, surprins



„Sincer, nu mă așteptam să fiu titular cu Rapid Viena, am avut doar câteva zile de adaptare, dar cred că a fost bine, m-am simțit bine. Am avut probleme musculare, de aceea am ieșit.