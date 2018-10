Handbaliștii de la CSM București au făcut concurs de cioplit dovleci! | FOTO

Handbaliștii de la CSM București nu se sperie nici de adversarii din campionat, dar nici de vampiri sau strigoi, așa că s-au pregătit special pentru cea mai terifiantă sărbătoare, Halloweenul.

Astfel, Allahkaram Esteki, Henrique Teixeira și Bogdan Mănescu au făcut un concurs inedit de tăiat dovlecii. Fiecare a dorit ca obiectul său să le dea emoții celorlalți și i-au cioplit în forme care de care mai 'înspăimântătoare'.

Iranianul din lotul CSM-ului a recunoscut că până anul acesta nu a celebrat special de Halloween, însă sărbătoarea îl face să-și dea frâu liber imaginației vizavi de designul dovlecilor.

Brazilianul Henrique Teixeira a povestit că se temea de vampiri și strigoi doar când era mic, atunci când credea poveștile legate de Halloween, în timp ce Bogdan Mănescu și-a amintit cu plăcere de petrecerile tematice organizate în această perioadă a anului.

'Nu mi-e frică de vampiri și nici de fantome. Sper ca toți românii să se bucure de această sărbătoare, să petreacă și să se simtă bine' – Allahkaram Esteki, handbalist CSM București.

'Când eram copil mi-era frică de astfel de lucruri, acum am crescut nu ne mai temem de nimic. Ca să fac u glumă, nu știu dacă din punct de vedere sportiv adversarii se tem de noi, cel mai important e ca noi să ne facem treaba, să o ținem tot așa cu victoriile'- Henrique Teixeira, handbalist CSM București.

'Am fost înspăimântat de strigoi și fantome și de toate lucrurile pe care le vedeam în filmele e groază. Când am mai crescut, am învățat multe, am aflat cum stă treaba cu aceste povești și nu mi-a mai fost frică de nimic' – Bogdan Mănescu, handbalist CSM București.

La final, după ce au 'muncit' aproape o oră, cei trei au decis să-și ducă 'operele' în vestiar, apoi să supună la vot câștigătorul concursului de cioplit dovlecii.

