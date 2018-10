Ada a leșinat la serviciu și a fost dusă de urgență la spital, după ce a suferit o cădere de calciu:

„Într-o primă fază, mi s-a spus că este o anemie severă, dar la Spitalul Fundeni mi s-a transmis că sunt suspectă de leucemie. Sper să nu fie așa. Am repetat analizeze și aștept rezultatul. Când credeam că am mai trecut un hop, constat că am ajuns la limită. Nu știu cât mai duc. La ultima operație, s-a întâmplat ceva groznic. Am avut implantat un cateter, având artera blocată. Am simțit cum mi se răcește copul și mi-am zis: «Până aici mi-a fost»”!

Ada Iliescu nu mai aude deloc cu urechea dreapta, iar cu stânga are mari probleme. Nu poate folosi nici aparat auditiv. „Soluția ar fi un implant de trunchi cerebral, altfel nu are cum să-mi lege aparatul auditiv”.

Controalele costă, iar resursele financiare ale fetei sunt limitate. „În spitalele românești, dacă nu ai bani, poți muri liniștit acasă. Doctorul care m-a operat mi-a spus că sunt efecte secundare ale bolii: meningită, leucemie”, încheie fosta jucătoare de la Victoria București.



Ada forțează un zâmbet timid, de pe patul de spital

Ada îi roagă pe oameni să n-o uite și face un nou apel public pentru strângerea de fonduri. Are nevoie de 2.000 de euro, pentru a face teste pentru auz, apoi urmează implantul.

Iată apelul sportivei, trimis redacției:

„Lucrurile păreau că încep să revină la normal, dar se pare că lupta mea nu se termină odata cu ultima intervenție, cea de pe coloană!! Știți momentul ăla când zici: «Am scăpat», și vine ceva din spate și te lovește ca și cum ar zice «Ba nu !!»?? Ei, cam așa sunt si eu. Nu doresc nimănui să treacă prin astfel de momente, să ajungi la Uurgenșe cu o banală cădere de calciu și sa devii suspect de leucemie, în momentul ăla simți din nou cum lumea se prăbușeste asupra ta. Organismul meu a obosit foarte mult după atâtea intervenții drept pentru care au apărut alte probleme, o anemie severă, imunitatea care oricum este scăzuta foarte mult și de aici apar nenumărate probleme medicale. Dar continui să lupt cu mine, cu boala, cu viața!! Luni voi primi rezultatele la analizele de sânge și mă rog să fie totul bine!! Încerc și mă lupt cu mine să nu cedez psihic, nu doresc nici celui mai mare dușman al meu să treacă prin așa ceva.



În continuare, încep să fac cercetari pentru implantul necesar, pentru a-mi recăpăta auzul care se diminueaza odată cu trecerea timpului tot mai mult și îmi e din ce în ce mai greu, astfel că urechea dreaptă, așa cum știți, este zero, iar la stânga mai există 40% auz. Greu, foarte greu, dar megem înainte, avem un război de câștigat!!



Dacă vreți să îmi fiți alături în continuarea în lupta mea cu această «minunată» boală, puteți da o mână de ajutor, momentan mă lupt să strâng 2.000 euro, bani necesari testelor de auz, apoi urmează implantul!



Am doar 26 ani și tot ce imi doresc e să mă pot bucura și eu de o viață normală și liniștită! Vă rog să îmi fiți alături și să mă ajutați!!



Vă mulțumesc și îndrăznesc să vă dau un sfat: «Prețuiți sănătatea cât puteți, dacă o aveți sunteți cei mai bogați de pe Pămant”!!!

https://cumseschimbaviatacataiclipii.wordpress.com/

ILIESCU ELENA ADRIANA

RO57INGB0000999902831218 ING LEI

RO48INGB0000999905663489 ING EURO

RO06BRDE445SV75564974450 BRD LEI

RO17RZBR0000060019280389 (RAIFF) (lei)

Ada Iliescu a evoluat pe posturile de centru și de extremă dreapta la divizionara secundă HC Victoria București.

