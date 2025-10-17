Yamal nu ar fi trebuit să joace împotriva PSG

Yamal s-a confruntat cu o accidentare în septembrie. Flick a explicat că problema s-a agravat în timpul meciurilor pentru echipa națională a Spaniei.

Tânărul atacant a jucat 30 de minute împotriva Real Sociedad pe 28 septembrie și 90 de minute contra PSG trei zile mai târziu.

Cadena SER a raportat că Yamal nu ar fi trebuit să joace împotriva PSG după ce a întârziat la o ședință a echipei. Conform sursei Fotball Espana, Flick intenționa să-l sancționeze, dar Deco și clubul ar fi intervenit pentru a schimba decizia antrenorului.

Reacția furioasă a lui Flick

Întrebat despre acest raport, Flick a răspuns ferm: „Aș vrea să știu de unde aveți acest zvon. E o prostie. Îmi pare rău că folosesc acest cuvânt, dar asta e.

Nici Deco, nici altcineva din club nu mi-a spus vreodată așa ceva. Au multă încredere în munca mea și nu mi-ar cere niciodată așa ceva. E o prostie. Nu am nimic de ascuns. Dacă cineva a spus asta, minte.”

Viața privată a lui Yamal

Întrebat despre stilul de viață al lui Yamal în afara terenului, Flick a declarat: „Pentru mine, important este că depune efort și are o atitudine bună când este aici și când se antrenează. După accidentarea sa, s-a antrenat din greu și a avut două zile libere. E viața lui privată, e decizia lui ce face, și nu mă voi amesteca. Nu pot să o controlez, și fiecare face ce vrea.”

Situația lui Yamal rămâne sub observație, iar declarațiile lui Flick subliniază încrederea clubului în deciziile sale ca antrenor. Rămâne de văzut cum va evolua cariera tânărului jucător la Barcelona în următoarea perioadă.

