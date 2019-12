De Mihai Toma,

Scene de luptă pe arena Mineirao. Meciul lui Cruzeiro cu Palmeiras a fost abandonat la scorul de 0-2, în minutul 84, după ce suporterii au declanșat haosul pe stadion.

Cruzeiro avea nevoie de o victorie pentru salvare.

Fanii furioși au aruncat petarde pe teren și au rupt scaunele din tribune, aruncându-le spre galeria celor de la Palmeiras.

Forțele de securitate au răspuns pe măsură, polițiștii utilizând pistoalele cu gaze lacrimogene pentru a liniști mulțimea turbată.

Toate dependințele arenei au fost devastate.

LAMENTÁVEL! O Mineirão divulgou fotos do estádio vandalizado após o rebaixamento do Cruzeiro. pic.twitter.com/kaMDM4VEwK — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) December 9, 2019

Arbitrul nu a avut de ales decât să trimită cele două echipe la vestiare. Toată lumea a fost protejată în frumul spre la cabine de poliția militară

În urma incidentelor, Poliția a raportat 30 de răniţi. Bătăile între ultrași și forțele de ordine au continuat și în jurul stadionului.

Cruzeiro fans and police are still fighting outside the Mineirão stadium after their relegation to Brazil's Serie B.pic.twitter.com/aEHGVcjfjO — Sam Street (@samstreetwrites) December 8, 2019

Imaginile difuzate de agențiile de presă din Brazilia din interiorul stadionului suprind copiii plângând în brațele părinților, fani transportați de urgență pentru a primi ajutor medical, totul pe fond de petarde asurzitoate.

IMAGENS FORTES! Crianças chorando, torcedor sendo carregado para o gramado sangrando, muitas bombas, spray de pimenta... O Esporte Interativo flagrou as cenas lamentáveis, direto do gramado do Mineirão, após o rebaixamento do Cruzeiro. pic.twitter.com/QlKyS3WUbu — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) December 8, 2019

Părinți purtându-și copiii în brate pe gazon, pentru a scăpa de haosul din tribune

Copii și părinți încearcă să scape de reacția forțelor de ordine

Retrogradată în premieră, Cruzeiro Esporte Clube Belo Horizonte a câștigat patru campionate, 1966, 2003, 2013 și 2014. De asemenea, gruparea a cucerit două Cupe ale Braziliei și două Copa Libertadores.

La Cruzeiro au evoluat de-a lungul timpului mari vedete ale fotbalului brazilian, precum Tostao, campionul mondial din 1970 şi cel mai bun marcator din istoria clubului (245 goluri), sau Ronaldo, care a reuşit 44 de goluri în 46 de meciuri pentru gruparea din Belo Horizonte.

Flamengo e campioana din acest sezon.

Au retrogradat CSA Alagoas, Chapecoense și Avaì, au promovat Bragantino, Sport Recife, Coritiba și Atletico Goianense.

