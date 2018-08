Președintele Federației Internaționale de Handbal, Hassan Moustafa, se află în aceste zile în România, într-o scurtă vizită de lucru. Înaltul oficial a lăudat handbalul românesc și a dat asigurări că forul suprem va sprijini planurile pentru dezvoltarea acestui sport în România.

Președintele IHF a avut deja o serie de dezbateri cu omologul său de la conducerea FRH, Alexandru Dedu, despre planurile și strategia de dezvoltare a handbalului românesc pentru anii următori.

„Handbalul din România a fost și este în top, mereu a produs jucători de top, antrenori și arbitri buni. Vrem să se realizeze obiectivul pe care președintele Alexandru Dedu ni l-a prezentat: acela ca la finalul mandatului său, una dintre naționalele României să câștige o medalie de aur la un turneu final. Ne dorim să ajutăm, să dezvoltăm și să promovăm handbalul din România.

Lucrăm împreună să facem un succes din Campionatul Mondial de tineret din 2020. Încercăm să facem un eveniment major, să afle toată lumea despre el, să se vorbească la televiziuni, în ziare, în școli, peste tot. Peste câțiva ani se poate organiza în România și un turneu final la seniori, dar pentru asta este nevoie de mai multe lucruri la nivel de infrastuctură și facilități: în primul rând de o sală mare, de 15.000 de locuri, mai ales că ne gândim să facem un mondial cu 32 de echipe, nu cu 24 cum este acum.

Dacă vor fi respectate toate cerințele, în România s-ar putea organiza un turneu final de seniori. Salut rezultatele bune ale cluburilor românești în competițiile europene din sezonul trecut. Ca să facem o paralelă, cluburile sunt bucătăria sportului, iar dacă ai o bucătărie bună, mănânci bine și asta e foarte important. Dacă ai cluburi puternice, crește și valoarea echipelor naționale” , a spus Hassan Moustafa, președintele IHF.

În perspectiva Campionatului Mondial feminin de tineret U20, eveniment organizat în 2020 de România, Hassan Moustafa și Alexandru Dedu au mers împreună la MTS și COSR, iar cele două foruri tutelare ale sportului românesc și-au dat girul pentru buna organizare a acestui eveniment major.

„Am discutat despre buna relație pe care dumnealui o are cu Federația Română de Handbal și de parteneriatul pe care Ministerul Tineretului și Sportului îl are cu FRH și am tras concluzia că avem o relație comună corectă bazată pe rezultate, activitate și numărul sportivilor legitimați. Ne-am arătat și noi disponibilitatea, în măsura în care este nevoie de ajutorul nostru, să venim în sprijinul proiectelor federației”, a declarat Ioana Bran, Ministrul Tineretului și Sportului.

'O vizită foarte importantă pentru sportul românesc. Vizita președintelui IHF la București arată încă odată cât de valoros este handbalul românesc. Este totodată o dovadă a recunoștiinței pentru ultimele rezultate ale handbalului feminin și chiar ale celui masculin, care se află pe o pantă ascendentă. Am mai discutat și despre dezvoltarea handbalului pe plajă, sport care va fi în programul Jocurilor Olimpice în 2024, dar și aspecte administrative care au ca obiectiv performanța în handbal', a precizat George Boroi, secretarul general al Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

'Sunt mai mult decât plăcut surprins, am descoperit un om cald, un om cu multă experiență, de la care am multe de învățat. Domnul Hassan Moustafa chiar prețuiește România și handbalul românesc. O sa profităm așadar de vizita dânsului pentru a vedea cum putem dezvolta și mai mult handbalul în România. I-am transmis problemele noastre și strategia pentru anii următori și am observat o mare deschidere. România este un pion important în handbalul mondial, suntem în «Top 10 Nations» și avem un cuvânt important de spus, iar domnul președinte dorește să întărească tocmai această poziție a României.

Evenimentul din 2020 va fi un test important pentru că eu nu am abdic de la ideea ca în viitorul apropiat România să organizeze un Campionat Mondial de seniori sau senioare. Sunt sigur că va fi o desfășurare ok, o bună propagandă pentru handbal și România în general, un succes per ansamblu. Nu ascund și faptul că sperăm la o medalie cu naționala feminină', a concluzionat președintele FRH Alexandru Dedu.