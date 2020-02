În min. 79, când scorul era deja 6-0 pentru oaspeţi, suporterii lui Bayern au desfăşurat un banner insultător la adresa patronului echipei Hoffenheim, Dietmar Hopp. Arbitrul a decis să întreruptă jocul şi să trimită cele două echipe pe tunelul către vestiare, meciul fiind suspendat timp de 20 de minute.

Prima dată, meciul a fost întrerupt în minutul 67, pentru 3-4 minute. Motivul a fost un mesaj jignitor la adresa lui Dietmar Hopp patronul lui Hoffenheim: „Nimic nu s-a schimbat. Federația și-a încălcat cuvântul dat. Hopp rămâne un fiu de târfă”. A doua oară când s-a întrerupt meciul, a fost în minutul 77. Fanii lui Bayern afișaseră un al doilea banner: „Tu, fiu de târfă”. Ultrașii îl acuză de crearea unui club artificial, atipic în peisajul fotbalistic german, în stilul celor de la RB Leipzig.

#Bundesliga: Bayern Munich and Hoffenheim players refuse to play as supporter protests escalate.



Story and background for @dw_sports on what feels like a watershed moment for German football:https://t.co/gKfqB3Ph52 — Matt Ford (@matt_4d) February 29, 2020

Atât jucătorii echipei din Munchen, cât şi conducătorii clubului, în frunte cu directorul sportiv Hasan Salihamidzic şi fostul portar Oliver Kahn, membru al consiliului de administraţie, au încercat să discute cu suporterii şi să-i convingă să renunţe la protest. Meciul a fost reluat după 20 de minute, dar jucătorii celor două echipe au refuzat să joace, schimbând pase scurte, iar partida s-a încheiat cu ovaţii din partea jucătorilor pentru Hopp, alături de care a stat preşedintele lui Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, în semn de solidaritate.

This is just surreal…



After the referee orders the teams off the pitch, the Bayern players and management go over to plead with the ultras not to put up the banner again.



You know things are serious when they send Oli Khan out ? pic.twitter.com/o0eiDuUtkD — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 29, 2020

This is how the Hoffenheim-Bayern game came to a close earlier ? pic.twitter.com/ZECUxSR5GL — FootballJOE (@FootballJOE) February 29, 2020

O parte a iubitorilor fotbalului german contestă investiţia lui Hopp în clubul Hoffenheim, care ajuns în Bundesliga după mai multe promovări succesive în urmă cu mai bine de zece ani.

After Bayern fans unveiled an offensive banner against Hoffenheims owner, the two teams spent the final minutes of their Bundesliga game knocking the ball about in the middle of the field. They stood together at the end of the game pic.twitter.com/WHPwxK2QHh — FootballJOE (@FootballJOE) February 29, 2020

Un banner similar a fost desfăşurat la începutul lunii de suporterii clubului Borussia Dortmund, fapt soldat cu suspendarea lor de la meciurile jucate la Hoffenheim timp de doi ani şi amendă de 50.000 de euro pentru club.

Rezultate:

Vineri

Fortuna Dusseldorf – Hertha Berlin 3-3

Au marcat: Karaman (6, 45+1), Thommy (9), respectiv Thommy (64, autogol), Cunha (66), Piatek (75 – penalty).

Sâmbătă

Borussia Dortmund – Freiburg 1-0

A marcat: Sancho (15).

Hoffenheim – Bayern Munchen 0-6

Au marcat: Gnabry (2), Kimmich (7), Zirkzee (15), Coutinho (33, 47), Goretzka (62).

Mainz – SC Paderborn 2-0

Au marcat: Quaison (29), Onisiwo (37).

Augsburg – Borussia Moenchengladbach 2-3

Au marcat: Loewen (57), Finnbogason (83), respectiv Bensebaini (49), Stindl (53, 79).

Clasament: 1. Bayern Munchen 52 puncte, 2. RB Leipzig 48 puncte (23 jocuri), 3. Dortmund 48 puncte, 4. Borussia Moenchengladbach 46 puncte (23 j), 5. Bayer Leverkusen 43 puncte (23 j) etc.

