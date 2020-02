De Theodor Jumătate,

Ianis a impresionat în Scoția, după primele sale evoluții în tricoul lui Rangers, echipa antrenată de Steven Gerrard. Hagi jr a reușit o “dublă” în partida cu Braga, din “16”-imile Europa League, și a devenit unul dintre cei mai apreciați fotbaliști de pe “Ibrox Stadium”.

Astfel, cel mai probabil, conducerea locului 2 din campionatul Scoției va achita vara următoare 5 milioane de euro celor de la Genk pentru transferul definitiv al lui Ianis Hagi.

Presa din Belgia a confirmat mutarea: “Rangers a luat decizia în privința lui Ianis Hagi în mai puțin de o lună. Ianis a intrat deja în inimile fanilor. După ce a strălucit cu Braga, au fost voci care au susținut că Rangers ar trebui să activeze clauza de cumpărare a jucătorului, iar acest lucru e foarte posibil”, au scris cei de la voetbalnieuws.be.

Același lucru este semnalat și de scoțienii de la Daily Record.

Fanii lui Rangers promovează reacția lui Ianis după “dubla” reușită de român cu Braga. Tricouri, căni și huse de telefon cu șeptarul albastru!

Reacția lui Ianis Hagi, acel “Ibrox baby!” sincer ce descria atmosfera incendiară de la Glasgow la 3-2 cu Braga, a avut efect. Impresionați, fanii lui Rangers au promovat cuvintele sale pe site-ul The T/B Shop. De acum, există tricou Ibrox baby (15 lire sterline), husă de celular Ibrox baby (12) și cană Ibrox baby (11).

Corespondență din Milano, de la trimisul special Libertatea. Interviu cu Giampiero Rossi, jurnalist Corriere della Sera, aflat în carantină pentru 14 zile: „Nu e ceva radioactiv. Nu e Cernobîl!”

UPDATE – Coronavirus în lume | Peste 4.400 de persoane infectate în afara Chinei. Bilanțul actualizat al victimelor

Corespondență de la Berlin | Hillary Clinton: Bill și cu mine am văzut «Casablanca» de vreo 40 de ori

Dana Rogoz, în lacrimi după vizionarea filmului „colectiv”: ”Plec acasă cu privirile părinților. Cred că mă vor urma!”