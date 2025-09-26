Încă două medalii de argint pentru România

Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă și Ciprian Tudosă au câștigat vineri medalia de argint la patru rame, la fel ca Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam și Amalia Bereș în proba similară feminină, potrivit GSP.

Echipajul de patru rame masculin au câștigat medalia de argint în finala mondială de la Shanghai. Aurul i-a revenit unui echipaj din Marea Britanie , cu timpul 05:48.48, în timp ce sportivii tricolori au înregistrat timpul 05:50.56. Podiumul a fost completat de echipajul Olandei.

Și echipajul de patru rame feminin au cucerit medalia de argint în finală, după o cursă extraordinară. Echipajul SUA, care a obținut titlul mondial, a fost puternic amenințat pe „tricolore” pe ultima porțiune. Americancele au trecut linia de sosire în 6:27,71, româncele au venit la 6:28,44. Pe locul trei a terminat echipajul din Noua Zeelandă.

De asemenea, Andrei Cornea și Marian Enache, campionii olimpici de la Paris, au încheiat vineri pe locul 6 finala mondială de dublu vâsle.

Aur la dublu rame feminin și argint la dublu rame masculin

După prima zi cu finale, România avea două medalii: aur la dublu rame feminin prin Magdalena Rusu și Simona Radiș, argint la dublu rame masculin adus de Florin Arteni și Florin Lehaci. Între timp, bilanțul a crescut la patru distincții, cu cele două de argint adăugate în ziua a șasea, cele de la patru rame.

La ediția anterioară a competiției, Belgrad 2023, bilanțul a fost de 5 distincții: două de aur, una de argint, două de bronz.

Programul românilor sâmbătă, 27 septembrie

Pentru sâmbătă, 27 septembrie, e rândul echipajului de 8 plus 1 rame feminin să încerce să aducă o nouă medalie pentru România.

Finala este programată la ora 10:05 – 8 plus 1 rame (f) – Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereș, Victoria Petreanu.

