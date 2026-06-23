Hanna Friberg a stârnit un val de controverse pe rețelele de socializare după ce a decis să modifice tricoul echipei naționale de fotbal a Suediei.

Aflată în Statele Unite pentru a urmări Campionatul Mondial de Fotbal 2026, Friberg a explicat că a tăiat tricourile pentru a le personaliza conform stilului său.

„Este amuzant să le fac să fie mai personale. Am procedat la fel și cu o pereche de blugi. Este mai mult despre modă decât despre un protest”, a declarat ea.

Criticile nu au întârziat să apară, mulți acuzând-o că a „distrus un simbol național”. Cu toate acestea, alții au apreciat designul inovator, iar unii chiar au întrebat de unde pot cumpăra ținutele sale.

Oamenii au dreptul să aibă păreri diferite. Înțeleg că unii preferă tricoul așa cum este, dar eu am vrut doar să fac ceva creativ și să mă distrez cu el.

Pe lângă controversele legate de tricouri, influencerița a lansat și o melodie dedicată evenimentului sportiv, intitulată „När vi letar män i USA„ („Când căutăm bărbați în SUA”). Piesa, care a ajuns în top 50 al clasamentelor muzicale, a fost bine primită de fani.

„A fost mult peste așteptări. Am făcut melodia în glumă, dar mă bucur că oamenii au înțeles că a fost creată cu umor”, a spus Friberg.

În piesa sa, aceasta face referire și la o posibilă relație cu suporteri de fotbal sau cowboy americani. Când a fost întrebată despre acest aspect, a răspuns amuzată: „Pot confirma că oferta este mai bună decât cunoștințele mele despre regula ofsaidului. Să spunem doar că cercetarea este încă în desfășurare”.

Hanna Friberg, care descrie experiența sa la Campionatul Mondial drept „un vis devenit realitate”, a povestit cum fanii americani adoră evenimentele sportive, iar atmosfera din jurul competiției este mult mai intensă decât se aștepta: „Este ceva cu adevărat special să fii pe cealaltă parte a Atlanticului și să strigi pentru Suedia”.

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