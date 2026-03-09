Organizatorii au motivat decizia prin regulamentul Federației Ruse de Sport, adoptat în ianuarie 2026, care interzice astfel de articole vestimentare.

Rostislav, tatăl băiatului, a relatat incidentul pe rețelele sociale, iar cazul său a fost adus în atenția publicului de canalul de Telegram „Nu Vorbește Moscova”.

Potrivit acestuia, fiul său a fost oprit la start, chiar înaintea competiției. „I s-a cerut să își pună casca pe dos pentru a ascunde logoul, dar cu slipul nu se putea face același lucru”, a declarat tatăl tânărului înotător.

Părintele a mai spus că fiul său se pregătea de mult timp pentru campionatul regional, „înotând 2-3 kilometri pe zi, șase zile pe săptămână. E o situație absurdă”.

Casca și șortul de baie ale băiatului purtau sigla cunoscutei mărci ARENA: „Au spus că este o marcă ce a părăsit țara, deci nu este permisă”.

Arena este o companie italiană de producție de costume de baie competitivă creată în 1973 de Horst Dassler. În prezent, compania are sediul în Tolentino, Italia.

Autoritățile din regiunea Krasnodar au explicat că excluderea s-a bazat pe mărimea inscripției în limba engleză de pe echipament, nu pe simpla prezență a acesteia.

Cazul a generat un val de reacții pe rețelele sociale, unde mulți utilizatori au criticat decizia, considerând-o o măsură excesivă și discriminatorie.

Ministrul adjunct al sportului din regiune, Veaceslav Nikitin, a declarat, inițial, că „nu era la curent cu incidentul”. Ulterior, departamentul a explicat că „fiecare participant avea voie să aibă două logouri, fiecare de maximum 30 de centimetri pătrați. Acest lucru este prevăzut de Regulamentul de înot aprobat de Ministerul Sportului din Rusia pe 23 ianuarie 2026. Copilul a fost descalificat din competiție nu din cauza brandului sau a limbii, ci din cauza dimensiunii logoului!”.

Regulamentul oficial de competiție pentru copii cu vârste cuprinse între 12 și 13 ani nu conține nicio clauză care să restricționeze utilizarea logourilor mărcilor sportive globale, însă Legea federală nr. 168-FZ (așa-numita „lege privind protecția limbii ruse”), intrată în vigoare la 1 martie, prevede că „toate informațiile publice, semnele și afișele din Rusia trebuie să fie acum în limba rusă”.