Ion Dichiseanu, mare fan al Rapidului, a fost la meciul cu FCSB II din Regie: ”Eu când iubesc, iubesc!”

Printre cei 7.000 de spectatori prezenți în tribunele arenei din Regie s-a numărat și Ion Dichiseanu, 85 de ani. Îndrăgitul actor s-a declarat încântat de atmosfera creată de suporterii echipei sale de suflet.

”A fost un meci de Liga a 3-a pe care l-am trăit cu multă adrenalină, iar atmosfera creată de fani a fost de-a dreptul fantastică. De altfel, asta e frumusețea Rapidului, faptul că, indiferent de eșalonul în care evoluaeză, echipa are mereu alături niște suporteri pătimași”, a declarat, pentru Libertatea, Ion Dichiseanu.

Acesta a adăugat: ”Eu sunt născut rapidist, lângă șinele de cale ferată. Am sânge vișiniu în vene, mai ales că tata, bunicul și străbunicul au fost rapidiști. Așa că echipa asta a fost mereu în inima mea. Iar eu când iubesc, iubesc!”.

Ion Dichiseanu, mare fan al Rapidului: ”Am fost alături de echipă tot timpul”

Prieten cu antrenorul Mircea Lucescu și cu actualul șef al LPF, Gino Iorgulescu, alături de care a stat în tribună la acest meci, Ion Dichiseanu a trecut la ”ora” amintirilor: ”Am jucat fotbal la ”pitici” la Rapid. Mi-a plăcut mult sportul în general și fotbalul în special, dar n-am prea avut timp pentru el! În schimb, am fost alături de Rapid tot timpul. Și atunci când eram plecat din țară.

Țin minte că eram cu trupa de teatru în Mexic și stăteam ca pe ghimpi pentru că Rapidul meu juca un meci important în campionat. În pauza de repetiții am fugit la Ambasada României de la Ciudad de Mexico, ca să întreb ce-a făcut Rapidul. De gura mea, cei de la ambasadă au sunat în țară să se intereseze de rezultat. Am plecat fericit din ambasadă, după ce am aflat că Rapid câștigase acel meci”.

FOTO: fc rapid 1923

