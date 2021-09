Simona Halep lovește mingea mai bine ca niciodată, a spus Ion Țiriac, fost tenismen și unul dintre cei mai bogați români, cu o avere estimată la 1,5 miliarde de euro.

„Să joci 20 de meciuri în 2 ani, nu îmi dau seama cum”, a spus el.

Halep s-a calificat în turul al treilea la US Open, după ce a învins-o în două seturi pe Kristina Kucova, locul 111 în clasamentul mondial.

Omul de afaceri s-a lansat ulterior într-o critică a nivelului actual al plăților din tenisul mondial.

Fetele care ajung să fie eliminate în primul tur la New York (US Open – n.r.) iau 77.000 de dolari. Eu în 68-69 eram numărul nouă în lume, ajunsesem în sferturi la Roland Garros și câștigasem 17 turnee mai mici. Am câștigat atunci 5.000 de dolari.

