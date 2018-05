Gigi Becali a confirmat că se gândește să-l promoveze la prima echipă pe fostul talentat mijlocaș. „Luțu va fi direct antrenor principal. Când își va lua licența, va fi antrenor principal.O să-l vedeți pe Luțu când va câștiga campionate. Eu produc antrenori. Da, da, după ce își ia licența, Luțu va fi antrenorul principal al echipei”, a spus azi latifundiarul din Pipera.

Ionuț Luțu a dezvăluit ce planuri are în noua meserie.

LIBERTATEA: Salut, Ionuț! Vii antrenor secund la prima echipă la FCSB?

IONUȚ LUȚU: Nu, tată! Nici vorbă! Nu mă bag acum la prima ligă!

Dar Gigi Becali a confirmat că vrea să te promoveze.

Eu, deocamdată, am licența A. Pot să fiu antrenor principal la Liga 2 și „secund” la Liga 1. O să intru la următoarea promoție pentru licența Pro, care va începe în 2019, dar nu se știe acum în ce lună. Mai am drum lung.

Ionuț Luțu: ”Întâi mă duc la Olăroiu să învăț meserie!”. Nu primește părinți cu „sacoșe”

Acum antrenorul Luțu ce face?

Am o grupă de copii, la Steaua, la Berceni, grupa de 2004. Sunt copii de 14 ani, sunt la pubertate, acum își fac buletinele. Până acum am avut altă grupă, cu care am terminat campionatul pe locul 2. Acum am preluat grupa de 2004.

E vreunul care driblează cum o făceai tu?

Sunt copii talentați. Dar trebuie lucrat mult cu ei.

Ești un antrenor dur?

Nu, tată! Eu dur? Nu, pot să-i învăț și cu vorba bună.

Dacă vine vreun părinte cu sacoșa, îi bagi copilul în teren?

Nu, tată! Pe vremea mea mai mergea cu d-astea, dar acum nu se mai poate. Nu poți să păcălești fotbalul.

Ți-e frică de Gigi că vă urmărește pe camere de luat vederi?

Ha, ha! Poate să ne urmărească. Noi ne facem treaba cum știm noi mai bine.

Când va putea concura Academia FCSB cu Viitorul lui Hagi?

Să știi că Vasi a făcut o treabă extraordinară acolo. Deja sunt 100 de copii foarte buni din toată țara care sunt cantonați acolo. Sunt antrenori buni, Alin Dumitriu, Bebe Alexe. Șef e Pedrazzini. Vor ieși jucători buni curând, dar e greu să fie promovați direct la echipa mare. La Steaua e presiune.

Speră să se salveze prietenii Mutu și Neaga

La o echipă de seniori când vrei să treci?

Ți-am zis, nu mă grăbesc. O să mă duc la „C”, la „B” întâi. N-au intrat zilele în sac. Întâi o să mă duc la Olăroiu ca să învăț meserie! (n.r. – Olăroiu antrenează în China, la Jiangsu Suning).

Ai văzut că Mutu s-a „aruncat” direct la prima divizie și îi e greu și te temi?

Ce e cu Mutu? E antrenor foarte bun. E băiat deștept.

Dar rezultatele nu-l prea ajută. E la bătaie cu Rică Neaga. Cine crezi că se va salva dintre cei doi?

Amândoi sunt prietenii mei și mi-aș dori să se salveze ambii. Nu e nimic decis, mai sunt jocuri.