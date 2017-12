Ionuț Negoiță a recunoscut că vrea să vândă clubul, dar nimeni nu se înghesuie să-l cumpere: ”Marii dinamoviști să se implice”.

Ionuț Negoiță, patronul de la FC Dinamo 1948, strâns cu ușa dintr-o parte cu un proces privind ieșirea clubului din insolvență, iar din alta de Nicolae Badea, căruia nu i-a achitat nici acum datoria de 2 milioane de euro, e disperat.

Negoiță vrea să vândă clubul, dar n-are cumpărători. Prețul anunțat nu demult a fost de 4 milioane de euro, plus 800.000 de euro, datoriile acumulate de când clubul a ieșit din insolvență.

„Dinamo este de vânzare, dar nu oricum! Am o responsabilitate și trebuie ca atunci când voi face acest pas să am convingerea că cel care va veni în locul meu va avea puterea să facă lucrurile mai bine, să aducă un plus.

Să vând în orice condiții este exclus! Până se va întâmpla asta voi fi în continuare implicat ca acest club să fie pe linia de plutire”, a spus Negoiță într-un interviu pentru gsp.ro.

Ionuț Negoiță a recunoscut că vrea să vândă clubul, dar nimeni nu se înghesuie să-l cumpere: „Tatonări, dar nimic concret!”

Întrebat despre oferte concrete, Negoiță a spus ferm: „Nu. Există tatonări, dar nimic concret. Și la fotbal, ca și la alte domenii, există mulți care comentează de pe margine și foarte puțini care sunt dispuși să-și riște banii, timpul, imaginea, intrând la muncă”, a adăugat Negoiță.

CITEȘTE ȘI:

Varianta Marica l-ar încânta: „E o idee excelentă. E nevoie ca marii dinamoviști, mai ales cei de calibrul domnului Marica, despre care am înțeles că a plătit multe milioane doar taxe în Germania, să se implice.

Sunt convins că având forța financiară pe care a spus-o, dublată de pricepere, pentru că vine din fenomen și știe ce înseamnă Dinamo, succesul este garantat.

Dacă am reușit eu, venit din afara fenomenului, fără să am priceperea necesară, să o țin pe Dinamo pe linia de plutire și să fim acolo, sunt convins că în momentul în care un fost fotbalist precum Ciprian Marica se va implica, succesul va veni cu siguranță. El a demonstrat și la televizor, în cadrul analizelor pe care le face, că știe unde s-a greșit și cum trebuie făcut mai bine.

Am văzut că Victor Pițurcă a spus că dacă preia el Dinamo, 5 ani titlul este garantat. De ce nu ar fi valabil acest lucru și pentru Ciprian Marica?! Repet, sunt oameni din fenomen, unii dinamoviști cu state vechi, care au forța financiară să se implice și să facă lucrurile așa cum au tot declarat că știu să le facă. Adică mai bine.

Eu, «nepriceput» fiind, am făcut cât am putut eu de bine și atât a ieșit. Vreau să dau Dinamo unor dinamoviști adevărați care au priceperea să facă lucrurile mai bine și, bineînțeles, și curajul să-și riște banii. Dar nu cred că e vreun risc, pentru că ei spun că au rețeta, așa că succesul pare să fie garantat”, a mai declarat Ionuț Negoiță.

CITEȘTE ȘI: