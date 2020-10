„Cred că nu am reușit în prima fază ce am discutat, să găsim spații între linii. Știam că au un 4-4-2 compact. Nu am găsit să verticalizăm. E normal ca pe posesia lentă să apară greșeli. Din 7 mingi pierdute în prima parte, au fost 4 atacuri periculoase ale lor. După cum am arătat în primele 45 de minute nu meritam să jucăm în finala play-off-ului”, a declarat Mirel Rădoi la finalul partidei, potrivit GSP.ro.

Au marcat: G. Sigurdsson (16, 35) / Maxim (63 – penalty, după ce arbitrul de centru a apelat la VAR – sistemul de asistență video pentru fazele controversate)

Echipele de start:

Islanda: Halldorsson – Palsson, R. Sigurdsson, Arnason, H. Magnusson – Traustason, A. Gunnarsson, Bjarnason, Gudmundsson – G. Sigurdsson, Finnbogason. Selecționer: Erik Hamren

România: Tătărușanu – Manea, Bălașa, Burcă, Camora – Stanciu, Crețu, Maxim – Deac, Alibec, Mitriță

Rezerve: Niță, Lazar, Toșca, Cicâldău, Pușcaș, Bancu, Keșeru, I. Hagi, Marin, Iancu, Grigore. Selecționer: Mirel Rădoi

Stadion: Laugardalsvollur (Reykjavik)

Arbitru: Damir Skomina. Asistenți: Jure Praprotnik, Robert Vukan (toți din Slovenia)







