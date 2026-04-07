Născut în 1984 și purtând ecusonul FIFA din 2010, Kovacs (41 de ani) este recunoscut la nivel european pentru intransigența sa și ușurința cu care „împarte cartonașele”, notează AS.

Acest detaliu este esențial pentru meciul de pe Camp Nou, deoarece nu mai puțin de 12 jucători (8 de la Atletico și 4 de la Barcelona) se află la un singur cartonaș galben distanță de o suspendare pentru retur.

Delegarea lui Istvan Kovacs vine într-un moment de tensiune pentru Atlético, echipă deja furioasă pe arbitraj după recentul meci de campionat cu Barça, marcat de o controversă legată de culoarea cartonașului acordat lui Gerard.

Bilanț negru pentru Atletico Madrid

Sub bagheta românului, trupa lui Diego Simeone nu a câștigat niciodată, înregistrând o remiză și patru înfrângeri, toate în meciuri disputate în deplasare.

Nemulțumirile madrilenilor față de Kovacs sunt mai vechi. La Campionatul Mondial al Cluburilor din 2025, într-un meci cu PSG, jucătorii lui Atlético au comis doar 7 faulturi, dar au primit 7 cartonașe galbene.

La acea vreme, căpitanul Koke a criticat dur arbitrajul: „Micile detalii influențează rezultatul și am văzut deja unde au ajuns: au mers mereu în aceeași direcție”.

Istoricul lui Atlético cu Istvan Kovacs la centru:

2025-2026: Galatasaray – Atlético (grupe, Liga Campionilor).

2024-2025: PSG – Atlético 4-0 (Cupa Mondială a Cluburilor).

2023-2024: Inter – Atlético 1-0 (turul optimilor, Liga Campionilor).

2022-2023: Club Brugge – Atlético 2-0 (grupele Ligii Campionilor).

2021-2022: Înfrângere cu 1-0 în turul sferturilor de finală din Liga Campionilor.

Barcelona și amintirea eliminării lui Araújo

Dacă madrilenii au motive de îngrijorare, nici echipa antrenată de Hansi Flick nu se poate lăuda cu un parcurs mai bun în meciurile arbitrate de Istvan Kovacs.

FC Barcelona nu a câștigat niciodată în cele două partide arbitrate de centralul român:

2021-2022: FC Barcelona – Napoli 1-1 (prima manșă a play-off-ului Europa League).

2023-2024: FC Barcelona – PSG 1-4 (returul sferturilor de finală din Liga Campionilor). Acest meci a fost puternic marcat de o decizie radicală a lui Kovacs, care l-a eliminat pe fundașul Ronald Araújo, moment considerat decisiv pentru pierderea calificării de către catalani.

Partida FC Barcelona – Atletico Madrid, din prima manșă a sferturilor de finală din Liga Campionilor, va avea loc miercuri, 8 aprilie, de la ora 22.00.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE