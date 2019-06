Italiano vero! Portretul lui Ionuț Andrei Radu, cel mai bine cotat fotbalist român, care în afara gazonului este un mare amator de modă

A ajutat-o din plin să se salveze de la retrogradare. Doar că Internazionale Milano îl vrea înapoi, mai ales că a pus ochii pe el și AS Roma, și este dispusă să achite 12 milioane de euro ca să-l readucă pe Giuseppe Meazza.

Ionuț Andrei Radu, într-un meci al echipei Genoa

Fie să rămână sub comanda lui Antonio Conte, fie să-l trimită la Cagliari ca monedă de schimb cu un mijlocaș, Nicolo Barella, cotat la 30 de milioan de euro.

Radu va fi unul dintre atu-urile selecționatei U21 la Campionatul European ce se va desfășura în această lună în Italia. De ieri, a devenit cel mai bine cotat român pe transfermarkt, fotbalist echivalat la 15 milioane de euro!

Amic cu Philippe Plein

Nu doar o ”senzație” în Italia, ci și unul dintre oamenii pe care se bazează selecționata de tineret a României pentru Euro 2019, Radu este integrat perfect în peisajul din Peninsulă.

După port, e de acolo, un ”italiano vero”. În pas cu moda, în cetățile fashion din Italia.

„Întotdeauna apreciez calitatea, nu cantitatea” – este doar una dintre aprecierile personale ale lui în social media, atunci când expune diverse fotografii despre viața lui.

Fiind tânăr și cu ceva bani – are un contract de 600.000 de euro la Genoa -, românul a devenit un fashionista. Iar hainele create de diverși designeri vestimentari la modă i-au alcătuit garderoba lui Ionuț.

Românul nostru se laudă și cu amiciția lui Philippe Plein, designerul cu lipici la starurile de pe mapamond. Non-comformist, așa cum se poate observa din fotografiile fotbalistului din Milano, Mykonos sau Capri, Andrei vrea să-și contureze propriul stil. Fiindcă, așa cum scrie el într-o postare: „Oamenii vor încerca să-ți spună cine ești, arată-le cine ești cu adevărat”.

„Motto-ul meu? «Nu uita de ce ai plecat de acasă, de ce ți-ai lăsat familia în urmă!». Vreau să-mi clădesc un nume respectabil în fotbal. Îmi spun mereu:

«Muncește până când idolii tăi vor deveni rivalii sau colegii tăi!»”

Ionuț Andrei Radu, portar Genoa

„E foarte greu să te menții la nivel de Serie A. Ei se uită la ceea ce faci, zi de zi, să ai continuitate în rezultate bune. Dar dacă te concentrezi și te antrenezi serios, n-ai cum să nu fii răsplătit, n-ai cum să nu reușești”

Ionuț Andrei Radu, portar Genoa

Ce și cine i-a marcat copilăria

Andrei a început fotbalul la Viitorul București, apoi a trecut la FCSB, ca să continue junioratul la Dinamo. De aici a făcut pasul spre Inter Milano, iar nerrazzurii l-au cedat vara trecută la Genoa.

„Am început ca atacant, dar nu-mi plăcea să alerg. Aici s-a produs transformarea mea. Foloseam pentru porţi stâlpi de electricitate, sticle umplute cu apă, pantofi, papuci, grămezi de iarbă. Odată am luat o minge în faţă şi am stat trei zile la pat. Am fost o familie unită, am trei fraţi şi am mai avut o soră, care nu mai e. Alexandra avea 14 ani, eu aveam 9 când a decedat. Pe teren iau mereu cu mine un tricou alb imprimat cu poza ei, pe care-l las întotdeauna la stâlpul din dreapta. Este modul prin care eu o simt aproape şi simt că e cu mine”, a mărturisit goal-keeper-ul.

