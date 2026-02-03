Accidentarea care a pus în pericol cursa olimpică

Accidentarea a avut loc vineri, în timpul unei curse de coborâre din cadrul Cupei Mondiale de Schi Alpin de la Crans-Montana, Elveția. Vonn a pierdut controlul la ieșirea dintr-o săritură și a fost transportată cu elicopterul la spital. Evenimentul a fost ulterior anulat din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, fiind al treilea accident din aceeași zi.

„Genunchiul meu este stabil, puternic și nu este umflat. Sunt încrezătoare că voi participa la proba feminină de coborâre de la Cortina, duminică”, a declarat ea marți într-o conferință de presă.

Revenire neașteptată în decembrie 2024

După retragerea din 2019, Lindsey Vonn a revenit spectaculos în decembrie 2024, în urma unei intervenții de înlocuire parțială a genunchiului drept. În acest sezon, ea se afla în fruntea clasamentului Cupei Mondiale de coborâre, cu două victorii și alte trei clasări pe podium, fiind considerată una dintre favoritele la aurul olimpic. Totuși, accidentarea recentă ridică semne de întrebare cu privire la șansele sale.

„Știu care erau șansele mele înainte de accident și știu că acestea nu mai sunt aceleași acum, dar încă există o șansă. Atâta timp cât există o șansă, voi încerca. Aici sunt”, a spus campioana olimpică din 2010.

Situația medicală a lui Vonn

Pe lângă ruptura de ligament, sportiva a dezvăluit că are și vânătăi și leziuni la menisc. Cu toate acestea, ea a schiat deja marți la Cortina și a declarat că genunchiul nu îi provoacă dureri. „Nu voi ști cu siguranță cum se simte până nu voi schia pe traseul de coborâre”, a explicat Vonn.

Fizioterapeutul Ben Warburton a comentat pentru BBC Sport situația atletei: „Celelalte ligamente și mușchii trebuie să compenseze lipsa stabilității oferite de ligamentul încrucișat anterior. Este dispusă să riște o parte din sănătatea genunchiului pentru această șansă.”

Cariera lui Lindsey Vonn, marcată de numeroase accidentări, include o medalie de aur olimpică și două de bronz. Cu toate acestea, ea rămâne concentrată pe obiectivul său: „Nu mă voi întoarce acasă regretând că nu am încercat. Voi face tot ce-mi stă în putință să fiu la start.”

Fosta schioare britanică Chemmy Alcott a subliniat unicitatea lui Vonn: „Este o atletă unică în viață. Dorința și determinarea ei de a câștiga această medalie de aur sunt incredibile. A dovedit de multe ori că imposibilul devine posibil.”

Probele pe echipe și Super-G, programate pe 10 și 12 februarie, rămân incerte pentru Vonn, dar simpla ei prezență la Jocurile Olimpice reprezintă o luptă câștigată împotriva obstacolelor. „Nu plâng, am capul sus și voi face tot posibilul”, a concluzionat ea.

Cea de-a 25-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă va debuta în orașele Milano și Cortina dAmpezzo și se va desfășura în perioada 6–22 februarie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE